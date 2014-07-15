Şırnak KCK davasında tutuklu kalmadı

Şırnak'ta 23'ü tutuklu 68 kişinin yargılandığı KCK davasının duruşması Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada 23 tutuklu sanığın tümünün tahliye edildi.

DİHA’da yer alan habere göreTutuklular telekonferans yöntemiyle duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan 14 kişi duruşmada hazır bulundu. Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan sanıklar ise duruşmaya getirilmedi.

Mahkemeye HDP Şırnak Milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız, DBP belediye eş başkanları, Şırnak Baro Başkanı Nuşerivan Elçi ve ailelerle birlikte müdafi avukatları katıldı. Siyasetçiler telekonferans yöntemiyle yaptıkları savunmaların ardından tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak 23 kişinin tahliyesine karar verdi.