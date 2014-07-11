KCK ana davasında tutuklu sanık kalmadı

Diyarbakır'da, özel yetkili mahkemelerin kapanmasıyla Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen KCK Ana davasında, mahkeme tutuklu kalan 2 sanığın da tahliyesine karar verdi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pazartesi günü başlayan KCK ana davasının duruşmasına bugün devam edildi. Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, 2'si tutuklu 175 sanığın yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Hasan Hüseyin Ebem ile Abdullah Aflatun ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Delillerin okunmasının ardından mahkeme ara kararlarını açıklamak üzere duruşmaya kısa bir ara verdi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Hasan Hüseyin Ebem ve Abdullah Aflatun'un tahliyesini kararlaştırdı. Tutuklu 2 sanığın da tahliye edilmesi ile birlikte 175 kişinin yargılandığı dosyada tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme tahliye gerekçesinin ise uzun tutukluluk süresi ve mevcut delil durumu olduğunu açıkladı. Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi.