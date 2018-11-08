Şirketlerin konkordato ilan etmesinden işçiler nasıl etkilenecek?

ekonomiye yeni giren kavramlardan ‘dengelenme’yle birlikte hayatın her alanında hissedelin daralma işyerlerinde hissedildi. İflaslar ve iflas ertelemeleri yasaklandığı için gündeme gelen konkordato ilanı eden şirketlerin sayısı binleri, etkilenen işçi sayısı da onbinleri aştı. Bu durumda olan işçilerin durumlarının ne olacağı sorusu da daha sık sorulur oldu. Peki, şirketlerin konkordato ilan etmesinden onbinlerce işçi nasıl etkilenecek? Başta Avukat Murat Özveri olmak üzere konuya ilişkin bilgi alınan uzmanların yaptığı değerlendirmelerden çıkan sonuca göre, "işçinin alacağı aslanın ağzında."

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Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın haberine göre konkordato ilan edilen şirketlerde işçiler ve alacaklarının durumu kabaca şöyle:

Konkordato kararı iş sözleşmesini sona erdirmiyor. Yani bir Şirketin konkordatokararı almış olması tek başına işçilere haklı fesih hakkı vermiyor.



Konkordato dışında haklı bir neden olmadıkça işçiler iş sözleşmelerini sona erdirirlerse kıdem ve ihbar tazminatı alamazlar. Ama ödeme güçlüğü içine düşmüş şirket, çalışanların da ücretlerini ödemiyor ya da ödeyemiyor.



Çalışanlar, konkordato öncesi doğan işçi alacakları imtiyazlı alacaklar. İşçiler ücret, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları için icra takibi yapabilir veya yapılmış icra takiplerine devam edebilirler. Ancak bunun olabilimesi için işçi alacaklarının da konkordatoya yazdırılmış olması gerekir.



Konkordatoya yazılmamış işçi alacakları imtiyazsız alacaklar gibi konkordatoşartlarında ödenir.



İşverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçinin üç aylık ücreti Ücret Garanti Fonundan ödenir.



Konkordato ilan eden işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin İşkur’a başvurarak Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi vermesi gerekiyor.

Ücret Garanti Fonundan yararlanabilmek için işçinin son bir yıl içerisinde konkordato ilan edilen işyerinde çalışıyor olması, ücret alacağı için beş yıllık zamanaşımı süresinin dolmamış olması gerekli.



Yapılacak ödeme işçinin ödenmeyen üç aylık ücretiyle sınırlı. İşçinin ücreti ne olursa olsun SGK prim tavanını geçmeyen kısmı üç ayla sınırlı olmak üzere İşkur tarafından ödenecek.