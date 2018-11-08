Konkordatoların toplam bedeli belli oldu

Şirketlerin iflastan korunmak için başvurduğu konkordatonun şimdiye kadarki toplam tutarı belli oldu. Son üç aydır hız kazanan konkordato gerekçesiyle sadece bankalar tarafından ertelenen borç miktarı 15 milyar lirayı geçti. Konkordato ilan eden şirketlerin diğer şirket ve kişilere borçlarıyla birlikte toplamının 30 milyar lirayı bulduğu hesaplanıyor. Konkordatonun kötüye kullanılmasının önlenmesi için önlem alınması bekleniyor.

Habertürk'ün aktardığına göre, şirketlere kolayca iflas etmemeleri için tanınan konkortado hakkı son üç aydır önemli bir hız kazandı. Öyle ki son zamanlarda hemen her gün 2-3 önemli şirketin konkordato ilan ettiği görülüyor ve haberlere yansıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun haziran ayından bu yana konkordato ilan eden şirketlerin bankalardaki borç miktarını yaklaşık 15 milyar lira olarak ölçtüğü öğrenildi. Bu borç konkordato nedeniyle bankaların anlaşma veya yeniden yapılandırmaya gittiği toplam rakamı ifade ediyor. Konkordato ilan eden şirketlerin diğer kişi, kurum ve şirketlere olan borcunun da 15 milyar lirayı bulabileceği hesaplanıyor. Böylece Türkiye ekonomisinde son günlerde en çok konuşulan konu olan konkordato nedeniyle yaklaşık 30 milyar liralık borcun anlaşmaya bağlanarak ertelendiği ortaya çıkıyor.

1 günde karar veren mahkeme var

Şirketlere toplamda 29 ay borç ödemeden yapılandırma imkanı sağlayan ve bu dönemde de haciz yapılamayan şirketlerin bu durumu lehlerine kötüye kullanmaları nedeniyle hükümetin önlem alması bekleniyor. Bankacılar tıpkı bundan önceki iflas erteleme müessesesinde olduğu gibi bazı mahkemelerin 1 günde konkordato kararı verdiğini bu mahkemeleri bilen şirketlerin de o mahkemelere konkordato için başvurduğunu ifade ediyor. Bankalar 15 milyar lirayı bulan konkordatolu alacakların ne zaman geri döneceğini bilmediği için banka bilançoları üzerinde ciddi risk yarattığını ifade ediyor.