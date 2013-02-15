Şirket yöneticilerine özel çöpçatanlık kulübü

Avrupa’da üst düzey şirket yöneticileri sevgili bulmak için yıllık 50 bin Euro ödeyerek özel bir kulübe üye oluyor. Özel bir kulüp olan İngiltere merkezli Berkeley International, yöneticilerin tercihleri doğrultusunda en uygun adayı buluyor.

Berkeley’in Avrupa operasyonları şefi Inga Verbeeck, “İtalyan işadamları genelde İtalyan kadınlarla tanışmak istemiyor. İtalyan kadınları çok talepkar ve zor buluyor. Fransız kadın iş kadınları ise ayrı bir hikaye. Onlar da Fransız erkeklerle tanışmak istemiyor ve onları saadakatsiz buluyor” şeklinde konuştu.

Verbeeck, kadın üyelerinin tanışmak için en çok İngilizleri tercih ettiğini belirtirken, Verbeeck İngiliz işadamlarının kibar, esprili, uzun ve yakışıklı bulunduğunu kaydetti.



Buluşma yeri Paris



Üyeler ile adayların buluşma noktaları genelde şık ve pahalı yerler. Verbeeck, buluşmaların Paris’in en pahalı caddelerinden Rue de Rivoli üzerindeki bir otelin barında ya da buna benzer noktalarda gerçekleştiğini söyledi.

10 yıl önce sadece 300 üyesi bulunan çöpçatanlık kulübünün şu anda 3 bin üyesi var. Verbeeck planlarının en kısa zamanda 10 bin üyeye ulaşmak olduğunu belirtiyor. Kulüpte yakın zamanda eşcinsel buluşmalar da başlayacak.

Kulüp şu anda Brüksel, Paris, Milano’da aktif olarak faaliyet gösteriyor. Yakın zamanda Cenevre, Amsterdam ve Kopenhag’da da açılacak.

Kulübün ABD’de de az sayıda üyesi var. Talep edilen hizmetlere göre yıllık üyelik ücretleri 10 bin-50 bin Euro arasında değişiyor.