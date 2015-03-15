Sirkeci'ye 'çevre düzenleme projesi'

Tarihi yarımadanın çehresi değişiyor. Banliyo trenlerinin kaldırılmasıyla, Unkapanı-Yedikule arasındaki sahil şeridi 5 yıldır üzerinde çalışılan proje çerçevesinde yeniden şekillenecek Sirkeci Garı müze olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin salı günkü oturumunda Sirkeci Garı içinde bulunan tarihi binaların TCDD’den 49 yıllığına bedelsiz olarak İBB’ye devredilmesi konusunda çalışmalar başlatılması kararı çıktı. Bu kararla TCDD ile protokol yapma yetkisi Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a verildi. Gelişmeler üzerine start alan 124 bin metrekare alanlık ‘Sirkeci Çevre Düzenleme Projesi’ kapsamında, Sirkeci Garı içerisinde bulunan binalar İstanbul Kent Müzesi ve İstanbul Demiryolu Müzesi olacak. İşletme Müdürlüğü ve Tedarik Bölge Müdürlüğü gibi ofis binaları ise butik otel olacak.

Trafik yeraltına inecek

Fatma Aksu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Sirkeci’deki trafik yerin altına alınıp, Sirkeci Garı’nın bulunduğu alan denize kadar birleşip içinde kültür ve sanat faaliyetlerinin yapıldığı park alanına çevrilecek. Avrupa’dan gelecek nostaljik Orient Express treni için sur içinde kalan bölümde iki ray hattı korunacak. Tren hattı sur dışında Marmaray’la birlikte üçe çıkacak. Sirkeci Çevre Düzenleme Projesi, Unkapanı Köprüsü’nden Sarayburnu’na kadar olan sahil yolunun yayalaştırılmasını da içeriyor. Böylelikle sahil yolu araç trafiği tamamen yeraltı tüneline alınıp tüm bölge yayalaştırılacak. Acil durumlar için de servis yolu bırakılacak. Proje, bölgenin “negatif araç-yaya yoğunluğunu, ihtiyaç fazlası atıl alanları, araç otopark yetersizliğini ve tarihi yapıların işlev sorunları” çözmeyi amaçlıyor.

Eski hatta bisiklet yolu

Yedikule’den Sirkeci’ye uzanan sur hattı boyunca bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, dinlenme ve yaşam alanları oluşturulacak. En yoğun nüfusun olduğu Yedikule, Kocamustafapaşa ve Fındıkzade’de yaşayanlar, eski tren hattını, bisiklet yolu ve yürüyüş parkuru olarak kullanacak. Eski istasyonlar kafeterya olacak.

Surdibi daha güvenli olacak

ABD vatandaşı Sarai Sierra’nın öldürüldüğü surdibi insanların geçiş mekânları olacak. Tarihi Yarımada’nın entegre projesi, Yedikule zindanları ve kara surlarını, yeni yaşam alanlarıyla Sultanahmet ve Sirkeci’ye bağlayacak.

CHP’den ret oyu

CHP grubu adına söz alan Hüseyin Sağ, Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının İBB’ye devrine karşı çıkarak protokolün, “Söz konusu binaların İBB’ye devredildikten sonra üçüncü kişilere devredilip devredilmeyeceğine dair açıklık getirmediğini” dile getirdi. Konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade eden Sağ, karara katılmama gerekçelerini şöyle ifade etti: “Tarihi gar TCDD tarafından kullanılması gerekirken, arkadan dolanıp İBB’ye devredildi. İBB’den Kültür AŞ’ye, oradan da BELTUR üzerinden kendi yandaşlarınıza vereceksiniz. Biz ne kadar serzenişte bulunursak bulunalım, ne kadar yargıya taşırsak taşıyalım sonuç değişmeyecek.”

Boğaz manzaralı dükkân projesi

Denizin üzerinde padişahların isimleri verilecek Yavuz, Çelebi, Kanuni, Beyazıt ve Fatih burunları seyir terası olarak kullanılacak. 4 bin 500 metrekareye yayılacak ticari alanlar, Boğaz manzaralı ve tek katlı olacağı için siluet bozulmayacak. Kotun altında hediyelik eşya dükkânları olacak.

Tarihi gar müze olacak

II. Abdülhamit döneminde yapılan 125 yıllık Sirkeci Garı şehir müzesine dönüştürülecek. Gara ait ofis binaları butik otel olacak. Kullanılmayacak raylı sistem kaldırılıp sadece nostaljik Orient Express için iki hat korunacak.

Harem iskelesi kalkacak

Lastik tekerlekli tüp geçiş projesi hayata getirildikten sonra Sirkeci-Harem iskelesi kaldırılacak.

Tünelin üstündeki açık alanda üniversite etkinlik alanı, ülkeler tanıtım alanı ile Padişahlar Meydanı da yer alıyor.

Denize kazık çakılarak oluşturulan platform üzerinde, 5 bin 300 metrekarelik ‘Konser Adası’ inşa edilecek. Yeraltına da otopark yapılacak.