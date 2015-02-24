TCDD, tarihi Sirkeci Garı'nı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devretti

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), kendi bünyesindeki tarihi Sirkeci Garı'nın kullanım hakkını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devretti. İBB, tarihi garı, envanterinde bulunan özel koleksiyonun sergileneceği yer olarak kullanacak. KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) ve Haydarpaşa Dayanışması üyeleri söz konusu devre tepki gösterdi.

Rıfat Doğan'ın İleri Haber’de yer alan haberine göre, TCDD ile İBB arasında yapılan protokol sonucunda TCDD bünyesindeki tarihi Sirkeci Garı, Büyükşehir'e tahsis edildi. 3 gün içinde gerçekleşen prtokole göre İBB, tarihi garı envanterinde bulunan özel koleksiyonun sergilenebilmesi amacıyla kullanacak.

TCDD, İETT tarafından Kazlıçeşme-Sirkeci arasındaki istasyonların hafifi raylı taşımacılık amacıyla kullanılması talebini de onayladı. BTS ve Haydarpaşa Dayanışması sözkonusu devre tepki gösterdi.

İBB, özel koleksiyonlarını sergileyecek

Halkalı seferlerinin Marmaray nedeniyle sonlandırılması sonrası kapalı kalan, Marmaray açıldıktan sonra tekrar faaliyete geçen tarihi garla ilgili İBB talep yazısı, geçen yıl 5 Aralık'ta TCDD'ye gitti. Yazıda İBB'nin envanterinde bulunan özel kolesksiyonların sergilenebilmesi için tarihi bir mekanın arandığı, Sirkeci Garı'nın da yerli ve yabancı turistlerin odağı olmasından bahisle, kent müzesi kurulması amacıyla Sirkeci Garı'nın İBB'ye tahsisi talep edildi.

TCDD olumlu değerlendirdi

Bu talebin yanında İETT de hafif raylı taşımacılık için yine geçen yıl 11 Kasım'da TCDD'ye gönderdiği yazıda Kazlıeşme-Sirkeci banliyö tren hattının kendilerine tahsis edilmesini talep etti. İki talebi değerlendiren dönemin TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çavuşoğlu, bu yıl 6 Şubat'ta İBB'ye gönderdikleri cevapta, “Kazlıçeşme Sirkeci arasındaki hattın acil durumlarda teşekkülümüze kullanımı ve anahat trenlerinin Sirgeci Gara gelmelerine olanak sağlayacak şekilde söz konusu hat kesiminin akdedilecek protokol kapsamında belediyenize kullandırılması teşekkülümüzce olumlu değerlendirilemekte olup bu yönde hazırlanacak protokolün teşekkülümüze iletilmesi hallinde çalışmalara başlanacaktır.” dendi.

3 günde protokol imzalandı

Bu yazıdan sadece üç gün sonra yani 9 Şubat'ta TCDD, İETT'nin Sirkeci Kazlıçeşme arasındaki hattın kendilerine tahsis eidlmesi ile İBB'nin Sirkeci Gar'da kent müzesi kurulması talebine ilişkin olarak TCDD ile İBB Başkanlığı arasında protokolün imzalandığını TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.

Daha ekonomik olarak kullanılabilmesi için...

TCDD, sözkonusu protokol kapsamında İBB ile temasa geçilerek Sirkeci gar sahasında dağınık vaziyette yer alan teşekkül işyerlerinin alanı daha ekonomik işlevsel kullanılabilmesi için uygun görülecek yerlere toplu olarak organize edilmesine yönelik tespitlerin yapılması ve hazırlanacak raporun makama sunulmasını istedi.

Protokole ilişkin İleri'ye konuşan KESK bağlı BTS Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Albuz ise, bu devrin karşısında duracaklarını ve iptal edilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. “TCDD, Sirkeci Garı'nı veremez. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz” diyen Albuz, tarihi gar her ne olursa olsun TCDD'nin tasarrufu altında olmalıdır” şeklinde konuştu. Kamusal alanlarının birer birere peşkeş çekildiğini ve TCDD arazilerinin bunlardan biri olduğunu kaydeden Albuz, son örneğin Sirkeci Garı olduğunu belirtti. Albuz, sÖzkonusu tahsisle İBB'nin bir plan dahilinde Sirkeci Garı'na ticari yapılar yapacağını belirterek garın rant alanı haline getirileceğini söyledi.

Haydarpaşa Dayanışması'ndan Tugay Kartal ise Sirkeci Garı ile ilgili daha önceki süreci anlatarak garın daha önce de imara açılmak istendiğini ancak verdikleri mücadele sonucu bunun durdurulduğunu belirtti. Kartal, tarihi garın 1995 yılında sit alanı ilan edildiğini de söyledi. Tugay, hiçbir bakım yenileme projesi olmayan ve gerekçesiz olarak banliyö tren işletmeciliği yapılmayarak halkın ulaşım hakkının engellendiğini Sirkeci-Yenikapı arası demriyolu hattında banliyö taşımacılığına bir an önce başlanması gerektiğini belirtti.