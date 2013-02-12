Sirkeci garı seferlere kapatılıyor

Tarihi Haydarpaşa Garı’nın ardından 123 yıllık tarihi olan Sirkeci Gar’ı da Marmaray projesi kapsamında seferlere kapatılıyor. Trenler 19 Mart'tan itibaren Sirkeci’den kalkmayacak.

Garın kapatılmasına tepki gösteren Haydarpaşa Dayanışması, Sirkeci Garı’ndaydı. “Sirkeci halka kapatılamaz” ve “Sirkeci gardır gar kalacak” sloganlarıyla gar içinde yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Hasan Bektaş, “Demiryollarına ait 2 milyon metrekarelik araziler, Marmaray ve hızlı tren projeleriyle şirketlere peşkeş çekiliyor” dedi. TCDD’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile gar ve çevresinde yeni bir rant alanı yaratacak dönüşüm için protokol imzalandığını söyleyen Bektaş, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’nın ranta açılmasıyla kentin doğal çevresi, sosyal yapısı, tarihi ve fiziksel dokusunda geri dönülmez hasarlar oluşacağını dile getirdi.