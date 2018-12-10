Sirke fabrikasında 25 ton sahte votka ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde sirke üretim izni olan bir fabrikasınd asahte içki üretildiği ortaya çıktı.

Fabrikaya yapılan operasyonda 14 tonu şişelenmiş, 11 tonu da şişelenmeye hazır 25 ton sahte votka ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte içkilerin, İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Kuşadası gibi tatil ve eğlence mekanlarının yoğun olduğu bölgelere gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 28 bin litre kapasiteli 4 tank, 35 bin TPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) bandrolü, 20 bin 700 boş şişe, 83 bin 700 şişe kapağı ve 3 bin şişe etiketi de ele geçirildi. (DHA)