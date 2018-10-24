Şirinler 60 yaşında

Yan karakter olarak ortaya çıktılar sonra dünyayı fethettiler. Belçikalı karikatürist Peyo, ilk Şirinler hikayesini 60 yıl önce yayınladı. Küçük mavi yaratıklar bugün film, TV dizisi ve şekerlemeler olarak hayatımızda.

Liderleri Şirin Baba

Karikatürist Peyo, küçük mavi tenli yaratıkları ilk olarak 1958’de Spirou dergisinde çıkan bir çizgi romanda yan karakterler olarak tanıttı. Çok sevildiler ve kısa sürede kendileri çizgi dizi oldu. Şirinler 1980’lerde TV dizisine dönüştü. Çoğunun yaklaşık 100 yaşında olduğu söylenir. Ancak bir bölüm, Şirin Baba’nın 546 yaşında olduğunu gösteriyor. Köyün lideri kırmızı giyen tek karakter.

Kötü karakter Gargamel

Kötü büyücü Gargamel, altın yapmak için kedisi Azman’ın da yardımıyla Şirinleri yakalamak istiyor. Görünüşe göre dünyanın bu kayıp bölgesinde dolaşan tek insan o ve pek de iyi niyetli değil. Şans eseri, Şirinleri yakalamaya çalıştığı tüm ayrıntılı planları kaçınılmaz olarak başarısız oluyor.

Yaratıcısı

Peyo olarak bilinen Pierre Culliford, ilk çizgi roman dizisi Le Soir gazetesinde yayınlanmadan önce reklam sektöründe çalıştı. Şirinler 1958’de popüler olunca karakterler kendi dizilerine kavuştu. Peyo, 1976 yapımı "Şirinler ve Sihirli Flüt" filmini yönetti ve 1980’llerde ABD-Belçika yapımı TV dizilerinin süpervizörlüğünü yaptı. 1992’de 64 yaşında öldü.

Film yıldızları

"Şirinler ve Sihirli Flüt" mavi yaratıkların oynadığı ilk animasyon filmi oldu. İlk gösterimi 1976’da Belçika’da yapıldı. ABD’de ise 1983’te yayınlandı. Şirinlerin bilgisayar animasyonlu sinema üçlemesi 2011 ile 2017 arasında seyirciyle buluştu. Her ne kadar gişede başarılı olsa da eleştirmenlere göre çizgi filmin cazibesi, karakterlerin çağdaş canlandırmasıyla kayboldu.

Atıştırmalık

Ticaret, Şirinler fenomeninin önemli bir parçası. Bugün piyasada sayısız koleksiyon figürleri var. Şirinler, şekerleme üreticisi Haribo’nun en eski lisanslı ürünü. Vejeteryan olarak sertifikalandırılır. Çilek ve ahududu aromalı. 100 gramında 334 kalori var. Afiyet olsun.