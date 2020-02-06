'Şırınga çikolata'dan ölüm soruşturmasında okul yöneticileri hakkında karar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırıngalı çikolata ile ölüm sonrası okul yöneticileri, yöneticilik görevlerinden alındılar.

Şırınga çikolata olayının yaşandığı Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'ndaki idari soruşturma sonuçlandı. Olay sonrası açığa alınan müdür ve müdür yardımcılarının yöneticilik görevleri de üzerlerinden alındı.

Okul müdürü, müdür yardımcıları ve sorumlu olan iki öğretmene bir yıl kademe ilerleme cezası ile aylıktan kesme cezası da verildi. Ayrıca hepsinin görev yerleri değiştirildi.

Keçiören'deki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaşan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal hayatını kaybetmişti.