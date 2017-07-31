Şirince'de Matematik Köyü ve Sevan Nişanyan'ın evi dahil 128 yapı hakkında yıkım kararı

İzmir’in turistik köyü Şirince’de imar planına aykırı yapıldığı gerekçesiyle aralarında küçük otel, pansiyon ve evlerin de bulunduğu 95 kaçak yapıdan 22’si hakkında yıkım kararı verildi. 3. derece sit alanı olarak kabul edilen Şirince'de imara aykırı olarak yenilenen veya inşa edilen yapılar hakkındaki yıkım kararı 2011'de alınmış ancak tepkiler üzerine yıkım ertelenmişti.

Şirince'de ilk etapta 3 kişiye ait yapılarda yarın 09.00’da yıkım başlatılacağına dair tebligat geçen hafta ulaştı. Şirince’de bu durumda 128 civarı yapı bulunduğu belirtilirken daha önce yıkım kararı verilen evler arasında Nişanyan Evleri ve Sevan Nişanyan ile Ali Nesin’in kurucusu olduğu Nesin Vakfı’na ait Matematik Köy ile Tiyatro Medresesi de bulunuyordu.

Banu Şen'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, İzmir’in Selçuk ilçesinde bağlı Şirince köyü barındırdığı doğal değerlerden dolayı 1986’da “doğal sit alanı”, 1997 yılında ise “üçüncü dereceden doğal sit alanı” ilan edilmişti. Bu tarihten sonra yapılan ya da tamir edilen evler kaçak sayıldı. İl Özel İdaresi Encümeni, 2010 ve 2011’de yapıların “sit alanında kaçak olarak inşa edildiği” gerekçesiyle yıkılmasını istemişti. Benzer durumda turistik köyde onlarca yapı olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak daha sonra tepkiler ve yapılan görüşmeler sonrası yıkım kararları ertelenmişti.

Ali Nesin: Bize tebligat gelmedi

Gazete Duvar’a konuşan Prof. Dr Ali Nesin, “Bir yıkım kararı mevcut ancak bize Matematik Köyünün yıkımına dair herhangi bir tebligat gelmedi” dedi.

Valilik'le görüşüldü

Geçen hafta kendilerine tebligat ulaştığını belirten 3 kişiden biri olan Tekin Karadağ şunları söyledi:

“Şimdilik 3 kişiye tebligat yapıldı. Ancak bunlarla başlanıp diğerlerinin de yıkılacağını öğrendik. Nişanyan Evleri, Matematik Köy ve çok sayıda tanınmış tesis var. Selçuk Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden bana ulaşan yazıya göre bu sabah (1 Ağustos) 09.00’da yıkıma gelecekler.

Yıkım gerçekleşecek yerler için valiliğe gidildi. Bu yıkımdan sonra en az 50-60 yapının hepsi yıkılacak diye öğrendik. Bunların çoğu eklenti. Örneğin eski taş eve bir şey eklemiş; teras mesela.. Benim taşınabilir kulübem var. Daha önce izinlerini aldık. Yasal yaptık. ‘İmar yok kaldır’ diyor. 5 yıldır otopark çalıştırıyorum. ‘Bana 15 gün izin verin ben kaldıracağım’ dedim. 4-5 günde ne yapabilirim? Onun için uğraşıyorum. 2011’de büyük tepki vardı durduruldu. Şimdi yine gündeme geldi. 3 tane ile başlanacak. Şirince Çevre ve Doğa Derneği başkanı olarak Valiliğe çözüm önerisi getirdim. ‘Yıkım daha büyük problem yaratır. Uzlaşı yolu getirilip barış haline getirilebilir.

İmar planı askıya çıkmadı insanlar dava açsın davalar bitmeden yıkım kararı geliyor. Bu mevsim tam kazanma zamanı turistler içinde bu kötü imaj bırakır’ dedim.”

Sezon ortası

Terasıyla ilgili yıkım kararı tebliğ edilen Zeytinli Konak Butik Otel sahibi Pınar Kızıl'da tepkisini şöyle dile getirdi:

“Aslında binamız 1980 yılında yapıldı. Buradaki kot farkı hatalı olarak gösterilmiş. Bodrum katını 1 .kat kabul ediyorlar. Dolayısıyla terasımızın bulunduğu 2.katı da 3. kat olarak göstermişler. Yargılamanın yenilemesi davası ve yürütmenin durdurulması davası açtık. Bu davaların bitmesinin beklenmesi ve bize süre verilmesi gerekiyor. Daha imar planları askıya asılması itiraz süresi var. İmar planları çıkmadı. Buradaki herkes köylü zamanında ilgilenememiş. Selçuk Belediyesi 2010 yılının encümen kararlarını göstererek ‘Yıkacağım’ diyor. Bu yıkımlar başlandığı zaman etap etap hepsi yıkılacak. Bize söylenen 138 yapının olduğu. Birçok insanın da devam eden davası var. Yaz ortasında, sezon ortasında yıkım yapacaklar. Kasti yapıldığını düşünüyoruz . Yapıcı değil yıkıcı bir tavır. Köy halkı olarak direniş göstereceğiz.“