Minik karınları doyuracak şirin poğaçalar yapmak istiyorsanız bu tarifimiz tam size göre.



Hazırlama süresi: 15 dakika



4 kişilik



Gerekli malzemeler



3.5 su bardağı un

4 çorba kaşığı yoğurt

1 yumurta

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

50 gr rendelenmiş kaşarpeyniri

1 yumurta sarısı

Taze biberiye

Bezelye taneleri



Hazırlanışı



Unu bir kaba eleyin. Yoğurt, yumurta, tereyağı, kabartma tozu ve tuzu ilave edip hamur kıvamına gelene kadar iyice yoğurun. Hazırladığınız hamuru merdaneyle yarım santim kalınlığında açın. Değişik şekilli bisküvi kalıplarıyla kesin. Hamurların yarısının üzerine rendelenmiş kaşarpeynirini paylaştırın. Üzerlerini aynı şekildeki hamurlarla kapatıp yumurta sarısı sürün. Poğaçaların şekillerine göre süsleme yapın. Süslemeler için bezelye ve biberiye kullanabilirsiniz. 170 derece fırında 25 dakika pişirin. Servis yapın.



(Lezzet)

