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Sağlık

Şirin Poğaçalar

Minik karınları doyuracak şirin poğaçalar yapmak istiyorsanız bu tarifimiz tam size göre.

02 Ağustos 2008 03:00

Minik karınları doyuracak şirin poğaçalar yapmak istiyorsanız bu tarifimiz tam size göre.

Hazırlama süresi: 15 dakika

4 kişilik

Gerekli malzemeler

3.5 su bardağı un
4 çorba kaşığı yoğurt 
1 yumurta
Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
1 çay kaşığı kabartma tozu 
1 çay kaşığı tuz 
50 gr rendelenmiş kaşarpeyniri
1 yumurta sarısı
Taze biberiye
Bezelye taneleri

Hazırlanışı

Unu bir kaba eleyin. Yoğurt, yumurta, tereyağı, kabartma tozu ve tuzu ilave edip hamur kıvamına gelene kadar iyice yoğurun. Hazırladığınız hamuru merdaneyle yarım santim kalınlığında açın. Değişik şekilli bisküvi kalıplarıyla kesin. Hamurların yarısının üzerine rendelenmiş kaşarpeynirini paylaştırın. Üzerlerini aynı şekildeki hamurlarla kapatıp yumurta sarısı sürün. Poğaçaların şekillerine göre süsleme yapın. Süslemeler için bezelye ve biberiye kullanabilirsiniz. 170 derece fırında 25 dakika pişirin. Servis yapın.

(Lezzet)

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