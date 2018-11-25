'Şirin Payzın'la Ne Oluyor?' T24'te başlıyor

T24

En kıdemli ekran yüzü olduğu CNNTürk'ten ayrıldıktan sonra T24'e katılan Şirin Payzın, "Ne Oluyor?" programıyla izleyicilerimizin karşısına çıkıyor.

"Şirin Payzın'la Ne Oluyor?" programının T24'teki ilk konukları, T24 yazarları Mehmet Y. Yılmaz ile Bekir Ağırdır olacak.

Türkiye'nin saygın araştırma kuruluşu KONDA'nın Genel Müdürü olan Bekir Ağırdır ile Mehmet Y. Yılmaz, adayların açıklanmaya başlandığı bugünlerde 31 Mart 2019'da yapılacak genel yerel seçimlere ilişkin analizlerini, gündemdeki konular üzerine yorumlarını Şirin Payzın'ın moderatörlüğünde T24 izleyicileriyle paylaşacaklar.

"Şirin Payzın'la Ne Oluyor?" 26 Kasım Pazartesi günü saat 11:00'de T24 ekranından yayınlanacak.

"Şirin Payzın'la Ne Oluyor?" programının tanıtımını izlemek için tıklayınız.