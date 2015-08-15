Siri, kamyon altında kalan gencin hayatını kurtardı!

Apple'ın akıllı telefonlarında yer verdiği sesli asistanı Siri, Amerika'da kamyonun altında kalan 18 yaşında bir gencin hayatını kurtardı.

Nashville'nin yerel FOX kanalında yapılan habere göre, kamyon altında kalan 18 yaşında bir gencin eli kolu bağlı kaldı ve hareket edemedi. Can çekişen genç, Siri'ye seslenerek 911'i aramasını istedi. Siri, kamyon altında kalan gencin bağırmalarına cevap verdi. Bunun sonucunda 911'i arayan Siri, yardım ekibinin gencin yanına gelmesi ile bir hayat kurtarmış oldu.