



T24- iPhone 4S’de kullanıcıyla konuşan, konuşulanları anlayan ve cevap verebilen yazılım Siri bağımlılık yaratacak cinsten









Apple, merakla beklenen iPhone 5 yerine, “akıllı” telefon iPhone 4S’i tanıtınca birçok kişi hayal kırıklığına uğramıştı. Kasası değişmeyen telefon önceki modellere göre en az 2 kat hızlıydı ve 8 MP’lik kamerası vardı. Fakat telefonun ezber bozan bir özelliği tanıtımda teknoloji tutkunlarının gözüne sokuldu.





Kullanıcıyla konuşan, konuşulanları anlayan ve cevap verebilen yazılım Siri. Apple dün ABD, İngiltere ve Japonya başta olmak üzere 6 ülkede iPhone 4S’i satışa çıkardı. Cep telefonlarına sahip olanlar, hem dostları hem de yardımcıları olacak Siri ile tanıştı.





İlk denemeleri yapanlar Siri ile yaşadıklarını ajanslar ve internet kullanıcılarıyla paylaştı. İşte bazı denemeler:

- Bir ceset saklamak istiyorum dediğiniz zaman Siri rezervuar, bataklık, çöp gibi önerilerde bulunuyor.

- Seni tahrik ediyor muyum diye sorduğunuzda, bölgedeki en yakın eskort şirketlerinin adres ve telefonlarını veriyor.

- Taksi istediğinizde internete girerek size en yakın taksi duraklarını listeliyor.

- Aşk nedir diye sorunca esprili bir dille “Umarım bunu başka telefonlara söylemiyorsundur Tek ihtiyacın olan aşk ve iPhone’un” diyen Siri daha sonra aşkın sözlük anlamlarını sunuyor.



