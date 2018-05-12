Siren Ertan: Her kadının dolabında bir smokini olmalı

Modada cinsiyet devriminin konu alındığı bir panelde konuşan modacı Siren Ertan, erkek ve kadınların benzer kıyafetleri giyebileceğini belirterek, "Her kadının dolabında bir smokini olmalı" dedi.

Altınbaş Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Fatoş Altınbaş Sarıgül’ün yaptığı “Modada Cinsiyet Devrimi” adlı panele katılan Ertan, "Erkek giyimindeki pantolon ceket gibi unsurların kadına çok yakıştığını düşünüyorum. Hayatım boyunca hep smokinim oldu. Yıllar boyunca kendi atölyemde kadınlar için smokin üretirken sadece sınırlı sayıda kadının bunlara sahip olduğunu gördüm. Ama bence her kadının dolabında bir smokin olmalı” ifadelerini kullandı. Ertan, şöyle devam etti:

"Kadına ya da erkeğe kime ne tasarlarsam tasarlayayım amacım hep insanı daha güzel göstermekti. Böyle bakınca erkeği erkek gibi kadını kadın gibi görmeyi seviyorum. Ama daha büyük resme bakmak istediğimde neden böyle olduğuna dair sorular soruyorum. Bu sorularla kendimi daha çok geliştiriyorum. Bizler erkeğin giyiminden kadının tarzına bir şeyler katmaktan hoşlanıyoruz ama erkeğin daha kadınsal seçimler, detaylar yapmasını garipsiyoruz.”

(DHA)