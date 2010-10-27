Sırbistan'dan AKP'ye şok iddia

T24- Bayındırlık Eski Bakanı Ergezen, resmi davet için gittiğ Belgrad'da diplomatik kriz yarattı. Hizmetçiye saldırdığı iddia edilen Ergezen: 'Temizlikçilere bahşiş verdim, yanlış anlaşıldım' dedi.







Sırbistan'ın Erdoğan ve AKP'ye gönderdiği skandal dosyasındaki iddialar oldukça dikkat çekici. İddiaya göre Eski Bakan Zeki Ergezen, geçtiğimiz Haziran ayında KEI toplantısı için milletvekilleri ve ailesi ile Belgrad'a gitti, Ergezen kaldıkları 'Holiday Inn' otelinde oda hizmetçisi bir kadına saldırdı hatta 'ilişkiye girmek' için para bile teklif etti.

Saldırıya uğradığı iddia edilen hizmetçi şikayet edince Sırbıstan, Türkiye'ye nota verdi.







Rezalet Sırp basınında



Sırbistan basını, rezaleti 'Tucin napadao sobarice' yani 'Türk, oda hizmetlisine saldırdı' başlığı ile duyurdu. Ayrıca, olay sırasında odada Bakan'ın eşinin olmadığı yazıldı.





AKP'nin ise olayı örtbas ettiği söylendi.











Şok iddiayı Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak yazdı.





