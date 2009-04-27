Sırbistan, Amerika kıtası ülkelerinden domuz alımını durdurdu

Sırbistan'ın, Meksika ve ABD'de görülen domuz gribi yüzünden Amerika kıtası ülkelerinden canlı domuz ve domuz eti alımını durdurduğu bildirildi.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerika kıtasından Sırbistan'a uzun süredir canlı hayvan ve hayvan ürünleri alınmadığının tespit edildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, her ihtimale karşı, tedbir olarak bu kıtadan canlı domuz ve domuz eti ithalatına yasak getirildiğini söylediler.



Sırbistan'ın, diğer ülkelerden ithal edilen canlı hayvan ve et ürünlerini de sıkı şekilde kontrolden geçirmeye başladığı kaydedildi.



Sağlık Bakanlığı ayrıca, Meksika ve ABD'deki Sırbistan yurttaşlarına bulundukları ülkelerdeki yetkili kurumların talimatları yönünde hareket etme çağrısı yaptı.

