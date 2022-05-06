Sırasını aldığı kişi 1 milyon TL kazandı

Edirne’de kazı kazan oynayan bir vatandaş verdiği sırası yüzünden 1 milyon TL ikramiye kaybetti.

Saraçlar Caddesi üzerinde şans oyunları oynatan Milli Piyango bayiinden önceki gün 20 TL’lik kazı kazan alan bir kişi çıkan 1 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı.

Adının açıklanmasını istemeyen 76 yaşındaki şanslı milyoner önceki gün Sevda Rastgele’ye ait şans oyunları bayiine geldi. Kazıkazan almak için bekleyen Sezen Dökmeci bir anda talihlinin önüne geçerek kazı kazan aldı. Kısa süreli de olsa sıra tartışması yaşandığı esnada kazıkazanlardan bir tanesi yere düştü ve talihli kişi yere düşen kazı kazan ile beraber iki adet kazı kazan aldı. Kazıdıktan sonra kendisine büyük ikramiyenin çıktığını belirten kişi 20 TL’lik 1 milyon değerindeki kuponu kazandı.

Şanslı kişi ile aynı sırada olan Sezen Dökmeci ikramiyenin çıktığı kişinin sakin tavırlarının dikkat çektiğini, paranın çıkması ile hiçbir heyecan yaşamadığını söyledi. Dökmeci, "Benim önümdeydi. Kuponu aldı ve kazıdı. Büyük ikramiye çıktı ve hiç bozuntuya vermedi. Gayet de rahattı. 8 aydan beri kazıyorum ama hiçi bir şey çıkmadı. Bize de çıkmasını isterim. Aslında sıra onun sırasıydı ben onun önüne geçtim. Benim alacağım kağıdı o aldı. Ona çıktı. 'Sen ileri geçtiğin için kaybettin bu şans benimdi' dedi. Ben tabi çok üzüldüm. O kağıt benim olmasına rağmen o aldı. Şans onunmuş. Yere düşünce 'benim olsun' dedi. Sen önüme geçtin bu benim kısmetim” dedi.

Bayi sahibi Sevda Rastgele ise daha önce de birkaç defa büyük ikramiye verdiklerini söyleyerek o gün yaşananları anlattı. Rastele, "Müşterimiz o gün gelmiş. Ben burada yoktum. 1 adet 20 TL’lik kazı kazan yere düşmüş. Arkadaşımız 'bunu alır mısınız?' demiş o da ‘yok ben onu almayayım’ demiş. ‘30 luk alayım’ demiş. Daha sonra ise ‘onu da alayım’ demiş. Aldığı 20 TL’lik kazı kazandan 1 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı. Dünde bizi telefonla arayarak teknik detayları öğrendiler. İstanbul’dan giderek tahsilatı yapacaklar” dedi.