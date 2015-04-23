Sırada Pasifik Okyanusu var



Tamamen güneş enerjisiyle çalışan uçağın Chongqing'de başlayan Çin yolculuğu 17 saatlik bir uçuşun ardından ülkenin doğusunda yer alan Nanjing'de tamamlandı. Yolculuk kötü hava şartları nedeniyle planlanan tarihten üç hafta sonra gerçekleştirilebilmişti.

Dünyanın etrafını bir kez dolaşmayı hedefleyen Solar Impulse 2, yolculuğuna Mart ayında Abu Dabi'de başlamıştı. Toplam 12 varış noktası bulunan bu dünya turunun beş aylık bir zaman dilimi içerisinde toplam 25 uçuş gününde Basra Körfezi'nde tamamlanması bekleniyor.

Uçağın en zorlu etaplarından biri, birkaç hafta sonra başlayacak. Solar Impulse 2, Çin'den havalanarak Pasifik Okyanusu üzerinden Hawaii'ye ulaşmak üzere yola çıkacak. 5 ila 6 gün sürmesi planlanan 8 bin 500 kilometrelik bu uçuş tek bir pilotla gerçekleştirilecek.

Solar Impulse 2, lityum iyon piller yoluyla gün boyu enerji depolayarak geceleri uçmaya devam eden Solar Impulse'dan sonra proje için geliştirilen ikinci model. İsviçreli pilotlar Bertrand Piccard ve Andre Borschberg'in dönüşümlü olarak kullandığı Solar Impulse 2'nin bir Boeing 747'den daha uzun olan 72 metrelik kanatlarında 17 bin güneş enerjisi hücresi bulunuyor.

Pilotlar, bu dünya turuyla yenilenebilir enerjinin daha yaygın olarak kullanılması ve bu sayede de çevrenin korunmasının mümkün olduğunu kanıtlamayı hedefliyorlar.