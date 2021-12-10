"Sir Yes Sir” 22 Aralık'ta Kadıköy Emek Tiyatrosu'nda

Sarsıcı hikayesi, özgün sahne dili ve yüksek temposuyla seyircisini şaşırtan “Proje Eksi Bir” ekibinin ilk oyunu “Sir Yes Sir” 22 Aralık Çarşamba Kadıköy Emek Tiyatrosu’nda seyircilerini bekliyor.

ABD’de dönem dönem tartışmalara neden olan ve 2. Dünya Savaşı sırasında basımı durdurulan Dalton Trumbo’nun savaş karşıtı eseri “Johnny Got His Gun” romanından hareketle Serkan Abeş tarafından sahne için yeniden yazılan oyunun, yönetmenliğini ve oyunculuğunu da Serkan Abeş üstleniyor. Işığın ve efektin birer oyuncuya dönüştüğü oyunda Serkan Abeş’e ışık ve efekt masasında Burcu Afşin ve Ali Varol eşlik ediyor.

Hikayeye ait olanın oyunun kurallarına, oyunun da zihnin çalışma prensibine dönüştüğü “Sir Yes Sir” ün konusu şöyle:

Savaşta her şeyini kaybetmiş genç bir adam. Kollarını, bacaklarını, yüzünü… Göremeyen, duyamayan, konuşamayan, hareket edemeyen bu gencin sahip olduğu tek şey aklıdır. Yatırıldığı hastane odasında bu gencin anılarına, düşüncelerine ve rüyalarına; oyun olgusunun zihnin çalışma prensibine dönüştüğü bir üslupla tanıklık ediyoruz.

22 Aralık Çarşamba 20:30’da Kadıköy Emek Tiyatrosu’nda oynacak “Sir Yes Sir” için biletlerinizi tiyatrolar.com.tr ve kadikoyemektiyatrosu.com ’dan temin edebilir, ayrıntılı bilgi için @projeeksibir instagram ve twitter hesaplarını takip edebilirsiniz.

Oyun künyesi:

Yeniden Yazan – Yöneten – Oynayan: Serkan Abeş

Yönetmen Yardımcısı: Ali Varol

Sahne ve Işık Tasarım: Serkan Abeş

Işık ve Efekt Masasındaki Oyuncular: Burcu Afşin – Ali Varol

Logo ve Afiş Tasarım: Burak Çalışkan – Eray Özcan

Asistan: Zeynep Ceylan

Dış Sesler (Sahne sırasına göre)

Asker Alım Memuru: Olcay Onur Kaya

İş Arkadaşı: Emre Yunusoğlu

Kareen: Gül Şener

Çavuş: Can Gox (Göksun)

Anne: Cansın Asarlı