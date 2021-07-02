Sir Richard Branson, 11 Temmuz'da kendi kurduğu şirketle uzaya gitmeyi planlıyor

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Sir Richard Branson, 11 Temmuz'da ya da o tarihten kısa süre sonra kendi şirketinin geliştirdiği roketle uzaya uçacağını belirtti.

Branson, kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Virgin Galatic'in 20 yıldır üzerinde çalıştığı Unity 'roket-uçağı'yla uzaya doğru yol almayı planlıyor.

90 kilometre yüksekliğe çıkabilen Unity sayesinde içindekiler kısa süre yer çekimsiz ortamda olduklarını hissedebilecek ve dünyayı uzaydan izleyebilecek. Branson, Virgin Galactic'in insanların bilet alıp bu tecrübeyi yaşayabileceği bir uzay turizmi şirketi haline getirmeyi planlıyor.

600 kadar kişi, Virgin Galactic'le uzaya gitmek için depozito yatırdı.

Uçuş tarihi resmileşince depozito sahiplerinin tam ücreti yatırması istenecek. Bazı bilet fiyatlarının 250 bin doları bulduğu ifade edildi.

Sir Richard Branson, "Ben gerçekten uzayın hepimize ait olduğuna inanıyorum. Yeni uzay turizmi sektörü, evreni insanlara açacak ve dünyayı daha iyi bir yer yapacak" dedi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da kendi şirketi Blue Origin ile birlikte 20 Temmuz'da uzaya uçacağını açıklamıştı.