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Kültür-Sanat

Sir Ian McKellen Rexx Sineması'nda seyirciyle buluştu

Richard III filmiyle İstanbul Film Festivali'ne konuk olan McKellen, bu filmin onun için önemine değindi

10 Nisan 2017 19:46

36. İstanbul Film Festivali'nin onur konuğu, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Sir Ian McKellen Rexx Sineması'nda festivalin dördüncü gününde seyirci karşısına çıktı. 

Richard III filmiyle İstanbul Film Festivali'ne konuk olan McKellen, bu filmin onun için önemine değindi.

“Her ne kadar yıllar önce yazılmış olsa da, hala geçerliliğini koruyor" dediği bu oyunu, National Theatre'da oynarken pek çok ülkeye turneye gittiklerini ama Türkiye'ye gelmemiş olmaktan üzüntü duyduğunu belirtti. Filmi çok sevdiği oyuncu arkadaşlarıyla birlikte Londra'da gerçek mekânlarda çektiklerini ifade eden McKellen, "Ne zaman Shakespeare hikâyelerini modern bir ortama koyuyorsunuz, işte o zaman ne demek istediğini daha iyi anlıyorsunuz” dedi.

Bu filmi yapabilmek için iki yıl uğraştığını söyleyen McKellen, filmin ona pek çok kapı açtığını da ifade etti. Lord of the Rings ve X-Men gibi filmlerin yönetmenleriyle bu sayede tanıştığını dile getiren McKellen, kariyeri açısından önemli bir yerde duran, aynı zamanda yapımcılığını da üstlendiği Richard III’ü seyirciyle baş başa bıraktı.

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