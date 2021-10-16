Sir Elton John, 16 yıl sonra müzik listelerinin tepesinde

T24 Dış Haberler

Pop ikonu Sir Elton John, Dua Lipa'nın 16 yıl aradan sonra ilk kez Britanya'da tekli listelerinin tepesinde yer aldı.

John ve Lipa'nın beraber yaptığı Cold Heart (Pnau Remix) şarkısı , üç hafta boyunca 2 numarada kaldıktan sonra cuma günü tepeye yükseldi.

Elton John, son olarak Tupac'ın ölümünden sonra yayımlanan albümdeki Ghetto Gospel isimli şarkıyla listenin tepesinde yer almıştı.

Cold Heart, internet üzerinde 5.9 milyon kere dinlendi.

Öte yandan, Cold Heart, Dua Lipa'nın Britanya tekli listelerinin tepesinde yer alan 3. şarkısı oldu. Başarılı sanatçı, daha önce New Rules ve One Kiss ile de zirvede yer bulmuştu.