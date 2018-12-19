'Sinüs sarkması tedavi edilebiliyor'

İSTANBUL, (DHA)- AZI dişlerinin arkasında, üst çenenin hemen üzerinde yer alan ve sesin oluşumunu sağlayan sinüs bölgesinde zamanla sarkmalar yaşanabiliyor. Sinüs lifting yani sinüs kaldırma operasyonlarıyla sarkmasının ortadan kaldırıldığını belirten Dr. Emre Çimen, operasyonlar hakkında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Sinüs boşluklarının sesin oluşumu ve kafa ağırlığının azalmasını sağladığını belirten Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Emre Çimen, \"Azı dişlerimizin yakınındaki bu boşlukların görevi, sesin oluşumunu ve kafa ağırlığının azalmasını sağlamak olduğundan önemlidir. Sinus boşluklarının aşağıya doğru sarkması sonucunda kemik hacminde bir takım kayıplar oluşmaktadır. Bu kayıplar doğal bir süreç olarak görülse de, implant tedavisi söz konusu olduğunda sorun teşkil etmektedir. Sinüs sarkmasının nedenlerinden biri anatomik faktörler, diğeri ise dişsizliktir. Orada diş çekildiği zaman sinüs boşluğu o bölgeye doğru inmeye başlar ve sinüs boşluğu genişler. İmplant tedavisini yapmak için bir kemik kalınlığına ve boyutuna ihtiyaç oluyor. Sinüs sarkması olduğu zaman implantın uygulanacağı yerde yeterli miktarda kemik kalmıyor. Cerrah olarak o bölgede kemik artırımını yapmamız gerekiyor buna da sinüs lifting deniyor. Bunu ancak röntgen ile teşhis edebiliyoruz. Orada ne kadar kemik miktarı olduğunun röntgensiz saptanmasının imkanı yok\" dedi.

\'2 TÜR SİNÜS LIFTING OPERASYONU VAR\'

Cerrahi işlemin sonrasında hastanın doktor tavsiyelerine uymasının operasyonun konforu açısından çok önemli olduğunu belirten Dr. Çimen, \"Sinüs lifting konusunda farklı uygulamalar bulunmakta. En çok bilinen genel olarak adlandırılan açık sinüs ameliyatı ve kapalı sinüs ameliyatı. Açık sinüs ameliyatında doğrudan diş zarına ulaşarak zar kaldırılıyor. İmplantla aynı seansta yapılabiliyor ve buna açık sinüs ameliyatı deniyor. Kapalı sinüs ameliyatları için kemik miktarının daha çok olması gerekiyor. İmplant yapılacak boşluktan sinüse ulaşıldıktan sonra oradaki zar kaldırılıyor. Yapay bir materyal ya da hastanın kemiği bölünüp oraya yerleştiriliyor. Sinüs lifting ameliyatları sonrası hijyen, antibiyotiklerin kullanımı, ilaçların kullanımı, buz uygulaması bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ameliyat sonrası burundan uygulanan basınç sinüslerede etki edecektir. Bu baskı ise yapılan işlemi riske sokabilir. 10 gün kadar hasta hapşırırken veya burnunu temizlerken burunda basınç oluşturmayacak şekilde davranması önemlidir\" dedi.

\'SİGARA İYİLEŞME DÖNEMİNDE ÇOK BÜYÜK RİSK TEŞKİL EDİYOR\'

Sinüs lifting işleminin cerrahi bir operasyon olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Çimen, şunları söyledi:

\"İmplant diş uygulamasından daha zor bir işlem genellikle bu konuda tecrübeli kendini geliştirmiş bir hekim olması muhakkak gereklidir. Bu konudaki en önemli faktör hastanın doktor kontrolünde olmasıdır. Diş tedavisinden de öte hastanın kendi hayat kalitesini etkileyen faktörler muhakkak kendi doktarları kontrolünün altında olmalıdır. Ama bu hastalar düzenli kontrollerine gitmiyorlarsa, tahlillerini düzenli olarak yaptırmıyorlarsa, ilaçlarını düzenli kullanmıyorlarsa zaten kendileri için sıkıntı teşkil etmektedir. Sigara iyileşme döneminde ve daha sonra oluşabilecek diş eti problemlerinde diğer sorunlar açısından çok büyük bir risk teşkil etmektedir. Hastalara özellikle iyileşme sürecinde sigara içmemelerini öneriyoruz. Daha sonrasında da sigara içmeyen hastalarda sigara içenlere göre başarı oranı daha yüksek oluyor.\"



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