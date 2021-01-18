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Koronavirüs

Sinovac'tan Türkiye'den web sitesine erişim engeliyle ilgili açıklama

18 Ocak 2021 10:42

Türkiye'nin Covid-19 aşısı aldığı Çin menşeli Sinovac şirketi, web sitelerine Türkiye'den erişimi engellemesini, "Türkiye'den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye'den erişimi engelledik" şeklinde açıkladı.

TIKLAYIN - Sinovac'ın sitesine Türkiye'den erişilemiyor

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