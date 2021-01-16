Sinovac'ın sitesine Türkiye'den erişilemiyor

Covid-19'a karşı Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısını üreten Çinli Sinovac şirketinin sitesine Türkiye'den girilemiyor.

Şirketin sitesine girmek isteyenler “IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor!” yazısı iler karşılaşıyor.

VPN kullananlar ise siteye erişebiliyor.

Konuyu gündeme Fatih Altaylı getirdi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, söz konusu erişim engellemesini bugünkü köşesine taşıyarak şunları kaydetti:

"Türkiye’de aşıları yapılmaya başlanan Sinovac’ın internet sitesine girip, hem Türkiye’deki durumla ilgili neler duyurduklarını, hem de faz 3 çalışmaları yürütülen diğer ülkelerdeki (Endonezya ve Brezilya) son gelişmeleri öğrenmek istedim. Ancak çok ilginç bir durumla karşılaştım.

Sinovac, şu anda aşılarını uygulayan tek ülke olan Türkiye’ye sitesinin internet erişimini engellemişti.

Şaka yapmıyorum.

Sinovac’ın resmi internet sitesi olan Sinovac.com adresine girdiğiniz zaman karşınıza “Your ip is not allowed to visit this website” yazısı çıkıyordu.

Yani bu internet sitesi sizin ip adresinizin erişimine kapalıdır yanıtı veriliyordu.

(Yine bu firmaya ait olduğunu umduğum sinovacbio.com adresine girdiğim zaman ise firmanın Covid-19’a karşı aşı ürettiği ile ilgili bir bilgiye rastlayamadım. Sadece R and D bölümünde corona aşısı üretme çalışmaları vardır diye tek satır var.)

En önemli ürünü şu anda sadece Türkiye’de kullanılan bir firma, internet adresini Türkiye’den erişime niye kapar?

Herhalde firmanın Türkiye distribütörü bir yanıt verecektir."