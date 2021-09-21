Sinovac aşısını uygulayan ülkeler 3. doz için yeni aşı arayışında

Hong Kong, Çin aşısı Sinovac'ın ürettiği antikorların çok çabuk ortadan kaybolduğu yönündeki kanıtların ardından önemli bir karar alarak Sinovac aşısı olanların antikor seviyesindeki hızlı düşüş üzerine Biontech'in mRNA teknolojiyle takviye yapılması için testlere başladı.

Hong Kong'da uygulanan Covid-19 aşılarının 3'te 1'ini Sinovac oluşturuyordu. Ancak uzmanlar yaptıkları son araştırmalarda Sinovac'ın korumasının zamanla azaldığını ortaya koydu. Bunun üzerine harekete geçen Hong Kong yönetimi daha önce Sinovac aşısı olanlara hangi aşının uygulanacağını belirlemek için bir çalışma başlattı.

84 denek araştırmaya katıldı

Haberlglobal'in haberine göre, iki doz Sinovac olan 84 denek üzerinde başlatılan çalışmalarda 3. doz olarak deneklerin bir kısmına yine Sinovac diğer kısmına ise Biontech aşısıyla takviye yapıldı. Tamamlanan araştırmanın sonuçları 1 ay içinde açıklanacak.

"Antikor seviyesi tespit edilemeyecek kadar düşüyor"

Araştırmayı yürüten isimlerden olan Prof. Dr. David Hui, "Hangisinin daha iyi güçlendiriciye sahip olduğunu göreceğiz. Bu veriler hükümete verilecek. Böylece daha önce 2 doz Sinovac almış olanların aşı platformlarının değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verilecek" dedi.

İnaktif aşı platformlarının sınırlamaları nedeniyle antikor seviyelerinin 6-8 ay sonra neredeyse tespit edilemediğini söyleyen Hui, "İnsanları ciddi hastalık ve ölümden koruyabilen T hücresi yanıtı halen sürüyor. Ancak antikor seviyesi çok düşük ve kişiyi enfeksiyondan koruyamıyor" ifadelerini kullandı.

Birçok ülke 3. doz için antikor sayısını artıracak aşı arıyor

Delta varyantının çıkmasının ardından Sinovac aşısının yeterli olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu aşıyı kullanan birçok ülke 3. doz için antikor sayısını artıracak başka bir aşı seçmeye çalışıyor. Biontech ile Sinovac aşısının güçlendirici etkileri arasında çok büyük fark olduğu geçenlerde yayınlanan bir araştırmada ortaya çıkmıştı.

Prof. Dr. Nükhet Hotar, 3. doz aşısını Sinovac'ın Coronavac'ıyla yaptıranlarda aşıdan en az 7 gün sonra antikor düzeyinin 7.5 kat arttığını, BioNTech olarak yaptıranlarda ise 106 kat arttığı tespit edildiğini belirtmişti.