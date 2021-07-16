Sinovac araştırmacıları, Delta varyantına karşı üç doz aşı tavsiye etti

Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı CoronaVac'ın insanlar üzerindeki denemelerinin Şili'deki araştırmacıları, daha bulaşıcı Delta varyantına karşı korunmak için üçüncü dozu tavsiye etti.

Reuters'ın haberine göre; deneme liderleri, aşının Delta varyantıyla uyumunu araştırdığı laboratuvar denemesinde, etkinliğinin dört kat azaldığını belirtti.

Bununla birlikte araştırmalarda, altı ay sonra koruyucu antikor seviyelerinde düşüş gözlemlendi ve virüs mutasyonlarına karşı daha iyi koruma sağlamak için üçüncü bir "artırıcı doz" uygulanmasını önerildi.

Endonezya'dan Brezilya'ya kadar birçok ülke, Covid-19'a karşı korunmak için Çin'in geliştirdiği aşılara güveniyor. Ancak, aşıların Delta varyantına karşı yeterli koruma sağlayıp sağlamadıklarına dair soru işaretleri mevcut.