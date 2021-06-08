Sinovac: Çin, 3 yaş ve üzerine Koronavirüs aşısı uygulanması için onay verdi

T24 Dış Haberler

Çin'de Sinovac Koronavirüs aşısının 3 yaşının üstündeki çocuklara uygulanmasına onay verildi. Dünya genelinde en düşük yaş grubuna aşı onayı veren ülke Çin oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Sinovac sözcüsü, Çin'de 3 yaş ve üzeri çocuklara Koronavirüs aşısı için onay aldıklarını açıkladı. Öte yandan çocukların aşılamasının ne zaman başlayacağına dair tarih verilmedi.

Sinovac sözcüsü, çocukların aşılamasına ülkedeki pandemi durumu ve aşı tedariğine bağlı olarak Çin Ulusal Sağlık Komisonu'nun karar vereceğini söyledi.

Sözcü, Sinovac'ın çocuklar ve gençlerde kullanımına ilişkin tüm fazların tamamlandığını ve yakında Lancet bilim dergisinde yayımlanacağını söyledi.