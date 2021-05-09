Sinovac aşısı Meclis gündeminde; "Çin’in Türkiye’ye taahhüt ettiği 50 milyon doz neden hâlâ teslim edilmedi?"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, Çin’in göndermediği aşıları gündeme getirdi. Emir, " Çin’in Türkiye’ye taahhüt ettiği 50 milyon doz neden hâlâ teslim edilmedi?" diye sordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde, Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) aşılarla ilgili yaptığı anlaşmaya olumsuz durumlar için tazminat hükmünü koymadığını vurgulayan Emir, sorumluların hesap vermesini istedi.

Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs aşısı ithalatı görüşmeleri ile ilgili süreci en başından beri kapalı şekilde yürüttüğünü kaydeden Emir, “Sözleşmenin detaylarına ilişkin tüm sorular yanıtsız bırakılmıştır. Aşıların Çin’den kaç dolara alındığı ve Türkiye’ye kaç dolara satıldığı, aracının bu sözleşmeden ne kadar kazandığı, aşıların zamanında gelip gelmeyeceği, gelmezse ne gibi bir yaptırım olacağı sorulduğunda sözleşmenin detayları bilinçli bir şekilde gizlenmiştir” dedi.

“Çin’le yapılan aşı anlaşmasında aracı firma kullanıldığı iddiamıza karşılık da ilk başta ‘Aracı yok’ yanıtı veren Sağlık Bakanı, 30 Aralık’ta aracı kullanıldığını itiraf etmek zorunda kalmıştır” ifadelerini kullanan Emir, Keymen firması ile yapılan anlaşmaya vurgu yaptı. DMO ile milyonlarca dolarlık sözleşme imzalayan Keymen firmasının buna karşılık teminat sunamadığını, DMO’nun da taahhüt edilen aşıların zamanında gelmemesi durumunda sözleşmeyi garanti almak adına herhangi bir yaptırım talebinde bulunmadığını ifade eden Emir, sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Aşıların tüm ülkeyi ilgilendirdiği ve vatandaşlara tatmin edici yanıtlar verilmesi gerektiğini dile getiren Emir, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"Çin’in Türkiye’ye taahhüt ettiği 50 milyon doz neden hala teslim edilmemiştir?

Çin tarafından taahhüt edilen aşıların zamanında teslim edilememe ihtimaline karşı DMO ile Keymen arasında imzalanan sözleşmeye herhangi bir yaptırım maddesi konulmuş mudur? Konulduysa içeriği nedir?

Sözleşmenin muhatabı olan DMO, 50 milyon doz aşının gecikmesi ile ilgili bugüne kadar Keymen ve Sinovac temsilcileri ile temasa geçmiş midir? Geçildiyse nasıl bir yanıt alınmıştır? Sinovac gecikmeye ilişkin nasıl bir gerekçe sunmuştur?

Sözleşme kapsamında Sinovac ya da Keymen, DMO’ya teminat sunmuş mudur? Sunduysa teminat tutarı ne kadardır ve yaşanan gecikme sonucunda söz konusu teminat çözülmüş müdür?"