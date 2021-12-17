Sinovac: Aşının üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkinlik gösterdi

Türkiye dahil 48 ülkede uygulanan CoronaVac aşısından umut veren bir haber geldi. Aşının üreticisi Çinli Sinovac, üçüncü dozun Omicron'a karşı yüzde 94 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Çinli ilaç şirketi Sinovac, Covid-19 aşısının üçüncü dozunun koronavirüsün Omicron varyantına karşı yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı.

Haber Global'in aktardığına göre; Sinovac'ın açıklaması, iki doz aşının Omicron'a saptanabilir düzeyde antikor üretemediğini gösteren farklı bir araştırmanın ardından geldi. Sinovac, Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısının iki dozunu alan 20 kişiden 7'sinin varyantı nötralize edecek kadar antikor ürettiğini açıkladı.

İki doz aşının etkinliği yüzde 35

Forbes'un, Japonya merkezli Nikkei Asia gazetesinden aktardığına göre; bu durum iki doz CoronoVac aşısının Omicron varyantına karşı yüzde 35 etkinlik gösterdiği anlamına geliyor. Bununla birlikte ilaç üreticisi üçüncü doz CoronaVac aşısı yaptıran 48 kişinin 45'inde veya yüzde 94'ünde antkiorların Omicron varyantını nötralize ettiğini duyurdu.

Söz konusu çalışmanın Hong Kong'dan toplanan iki omicron örneğine dayandığı belirtilirken, Sinovac'ın daha kapsamlı bir değerlendirme sunmak için ek çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

CoronaVac dünya çapında en yaygın kullanılan Covid-19 aşıları arasında yer alıyor. Pekin merkezli Bridge Consulting tarafından derlenen verilere göre küresel olarak 808 milyon doz CoronaVac aşısı dağıtıldı.

Bu sayıya Çin'de uygulanan doz sayısı dahil değil. CoronoVac, aynı zamanda, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) acil kullanım onayı alan Çin yapımı iki aşıdan biri olarak dikkat çekiyor.

Kong Kong Üniversitesi araştırması: Saptanabilir düzeyde antikor tespit edilemedi

Sinovac'ın Omicron açıklaması, Hong Kong Üniversitesi tarafından yayınlanan bir çalışmanın, hızla yayılan varyanta karşı yaygın olarak kullanılan aşının etkinliğine ilişkin endişeleri dile getirmesinden birkaç gün sonra geldi.

Hong Kong Üniversitesi'nin çalışması, iki doz CoronoVac alan 25 kişiden alınan örnekleri inceledi ve hiçbirinin Omicron'u nötralize eden saptanabilir antikorlar içermediğini buldu.

Aynı araştırma, ayrıca Pfizer-BioNTech aşısının alıcılarından alınan kan numunelerini de inceledi ve yalnızca yüzde 24'ünün hızla yayılan varyanta karşı saptanabilir nötrleştirici antikorlara sahip olduğunu ortaya koydu.