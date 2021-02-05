Sinovac, 60 yaş üzeri için Koronavirüs aşısı ön raporunu bu hafta yayımladı, üçüncü faz sonuçları bekleniyor

Türkiye'de 75 yaş üstüne uygulamanın sürdüğü. Sinovac'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısı CoronaVac hakkında Çin'de 60 yaş üstünün aşılanmasına dair testler birinci ve ikinci fazı bu hafta sonuçlandı. Çin'deki ön rapor, 60 yaş üstüne CoronaVac aşısının uygulanmasına dair "umut vadeden" sonuçlar görüldüğünü belirtti.

The Global Times'ta yer alan habere göre, Çin'de bugüne kadar gençler ve 60 yaşa kadar yetişkinler üzerinde uygulanan Sinovac'ın Koronavirüs aşısının 60 yaş üstüne uygulanmasına dair faz 1 ve faz 2 raporu bu hafta tamamlandı. İnaktif SARS-CoV-2 aşının 60 yaş ve üzerinde test edildiği ilk rapor, tıp dergisi The Lancet'te yayımlandı.

Sinovac'ın ilk iki faza dair yayımladığı klinik test verilerinde 60 yaş ve üzerinde 422 kişiye aşı uygulandığı görüldü. Sinovac, aşının 60 yaş üstünde de güvenli ve etkili olacağına dair umut vadeden veriler olduğunu belirtti.

Sinovac'ın hazırladığı rapor, 60 yaş üzerinde görülen tüm yan etkilerin hafif ya da orta ağırlıkta olduğunu gösterdi. Buna göre en sık görülen yan etki olan aşının yapıldığı bölge 39 kişide görülürken ateş de 14 kişide görüldü. En ağır yan etkilerin aşılamadan sonra yedi gün içinde gerçekleştiği ve bunu yaşayanların 48 saat içinde iyileştiği belirtildi.

Haberde araştırmanın Çinli uzmanlar için aşının 60 yaş ve üzerinde güvenilir ve etkili olduğuna dair "umut vadettiği" belirtildi.

Sinovac yetkilisi ilk iki fazın sonuçlarının üçüncü fazdaki etkililik verisini temsil edemeyeceğini söyledi. Yetkili, ikinci faz testlerinin temel olarak antikor seviyelerini ölçtüğünü, üçüncü fazın ise enfekte olma riskini ne kadar düşürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Brezilya'da 60 yaş üzeri test grubuna katılmıştı

Sinovac'ın Koronavirüs aşısında Brezilya'nın 60 yaş üzeri gönüllüleri testlere katan tek ülke olduğu belirtildi. Brezilya Biyomedikal Merkezi Direktörü Dimas Covas, Sinovac aşısın yaşlılar dâhil, aşı olan tüm gruplarda ağır Koronavirüs vakalarını engellediğini söylemişti. Covas, aşı olan kimsenin hastanede yatacak kadar ağır hasta olmayacağını söylemişti.

Türkiye'de sıra 65 yaş ve üzerinde

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermesi sonrasa ülke genelinde aşılama kampanyası sağlık çalışanları ve 90 yaş üzeriyle başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak dün, Türkiye'de 2 milyon 400 bin kişinin ilk doz aşılarını olduğunu söylemiş, ikinci parti aşıların güvenlik testlerinin ardından 65 yaş üstünün de aşılanacağını söylemişti.