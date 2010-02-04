Sinop'taki santrali ABD inşa etmek istiyor

T24 - Türkiye'nin nükleer santral kurma konusundaki istekliliği ilgili ülke ve şirketlerin iştahını kabartıyor. Rusya'nın Mersin'deki nükleer santrali kuracağının belli olmasının ardından, ABD de karşı atağa geçti. ABD Büyükelçisi James Jeffrey, Sinop'taki santralle ilgilendiklerini açıkladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyareti sırasında Rusya ile Mersin Akkuyu'da kurulacak nükleer santralin ihalesiz gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşmaya varılmıştı. İki tarafın teknik heyetleri bu konuda çalışmalara başladı. Son karar sonbaharda verilecek.



Türkiye'de nükleer santral inşa etmeye talip bir diğer ülke olan ABD de hemen ikinci santral için harekete geçti.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, iki ülke arasındaki model ortaklıkta enerjinin önemli bir başlık olduğunu vurguladı. Jeffrey, Sinop'ta bir nükleer santral inşaası ile ilgilendiklerini açıkladı.



Türkiye'nin yeni bir nükleer santral ihalesi açması halinde ABD'li şirketlerin ilgileneceğini söyleyen Jeffrey, ABD hükümetinin de onları teşvik edeceğini belirtti.