Sinop’ta yapılacak santral için hazırlanan ÇED raporu, olmayan sözleşmeye dayandırıldı

Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santral projesinden “ÇED skandalı” çıktı. Japonlar projeden çekildikleri halde ÇED raporunun sanki Japonlarla proje yapılacakmış gibi hazırlandığına ve onaylandığına dikkat çekildi.

Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019-2023 dönemini kapsayan Strateji Belgesi’nin tam 17 ay sonra geçen mayıs ayında yayımlanabildiğine dikkat çekti. Bu belgede ikinci nükleer santralın yapım işinin hükümetler arası anlaşma ile başka bir ülkeye verilmesinin öngörüldüğünü belirten Türkyılmaz, “O başka ülke de Çin. Çin’e verecekler. Akkuyu’da Ruslarla anlaştıkları gibi Sinop’ta da bir başka ülke ile anlaşacaklar” dedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Türkyılmaz, “Sinop’ta yapılacak nükleer santral için Japonlarla anlaştılar. Hükümetler arası anlaşma yaptılar. Yatırım tutarı 22 milyar dolardı. Ancak Fukuşima’daki facianın ardından Japonlar yeniden değerlendirme yaptılar. Ek tedbirler öngördüler. Bu durumda da maliyet arttı. Japonlar yatırım tutarını 42 milyar dolara çıkardı. Hükümet kabul etmedi. Japonlar da projeden çekildi.” diye konuştu.

Sinop’ta sanki Japonlarla bu iş yapılacakmış gibi ÇED raporunun kurgulandığını belirten Türkyılmaz, “Japonlarla yapılmış sözleşmeye atıfta bulunan bir rapor. Bu sözleşme yok ki. Japonlar çekildiklerini açıkladı. Sözleşme, olmayan bir tarafın üzerine kurulmuş. Böyle bir rapor nasıl onaylanıyor? Bu, konuya ne kadar gayri ciddi yaklaştıklarını gösteriyor” ifadesini kullandı.