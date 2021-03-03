Doktor Küçükdemirci: Sinop'ta geçen yıl bir kadın 6 günde 200'e yakın kişiye virüs bulaştırdı

Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Ömer Küçükdemirci, yüksek riskli iller listesinde yer alan Sinop'ta bir kadının geçen yıl 6 günde ziyaret ettiği 41 evde, 200'e yakın kişiye Koronavirüs bulaştırdığını iddia etti.

Dr. Ömer Küçükdemirci, geçen yıl yaşanan olayı anlattı.

Dr. Küçükdemirci, “Sinop’un bir köyünde bir teyzemizin eşi rahmetli oluyor. Köyde bazı komşuları, kocası yeni öldü diye teyzemizi evine alıyor. Bir süre sonra ateşi çıkan teyze hastalanıyor. Test sonucu pozitif olduğu anlaşılan teyzemiz 6 günde köyünde 41 haneye girip çıkmış. O köyde 200 dolayında pozitif vaka oldu. Hayatını kaybedenlerde oldu” dedi. (DHA)