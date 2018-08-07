Sinop Belediye Başkanı'ndan nükleer santral iddiası: Patlama olursa daha az kişi ölsün diye seçildik

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, kentin nükleer santral için, "Patlama olursa daha az kişi ölsün" diye seçildiğini iddia etti.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Ergül, Sinop’a yapılması planlanan nükleer santral için referanduma gidilmesi çağrısında bulundu. Ergül, “Sinop'un yüzde 60'ı ormandır. Türkiye'de ise bu oran yüzde 29'dur. Nükleer santralin Sinop'ta yapılmak istenmesinin tek nedeni Türkiye'de kilometre kareye 90 kişi düşerken, Sinop'ta ise bu oran 30'dur. Eğer, nükleer santralde bir patlama yaşanırsa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi” dedi.

Nükleer santral ile birlikte bölgede kanser salgını yaşanacağını öne süren Ergül, "Bunlar birden olmuyor. Sinop il merkezine 14 kilometre uzaklıkta yapılacak olan nükleer santrale 'Hayır, Hayır, Hayır' diye haykırıyoruz" diye konuştu.