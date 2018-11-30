Sinn Fein Partisi Başkanı McDonald: Demirtaş ve tutuklu HDP'li siyasetçiler serbest bırakılsın

İrlanda Sinn Fein Partisi Başkanı Mary Lou McDonald, AİHM'in Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği "Tutukluğuna son verilsin" kararının ardından HDP'nin gönderdiği mektuba cevap verdi. AİHM'in kararını "memnuyet verici" olarak değerlendiren McDonald, Demirtaş ve tutuklu HDP'li siyasetçilerin serbest bırakılmasını istedi.

Sinn Fein lideri Mary Lou McDonald, AİHM'in, iki yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği kararın ardından HDP'nin 16 Kasım tarihli mektubuna cevap verdi.

"Demirtaş ve tutuklu milletvekilleri serbest bırakılsın"

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, McDonald, “AİHM’in bu kararını ve ayrıca Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını talep etmiş olmalarını memnuniyetle karşılıyorum” dedi. Demirtaş, diğer tutuklu HDP’li vekiller ve belediye eşbaşkanlarının serbest bırakılmasını isteyen Sinn Fein lideri, şunları kaydetti:

"Tutuklu HDP milletvekilleri demokrasi savunucu"

"Selahattin, Kasım 2016'da yasa dışı bir şekilde diğer 12 seçilmiş HDP milletvekili ile birlikte tutuklanmıştı. Onlar barış, insan hakları ve demokrasi savunucusu oldukları için hapsedildi. HDP'den aralarında 58 seçilmiş belediye başkanı ve 10 milletvekili olan 5.000'den fazla üye ve aktivist tutuklanmıştır.

"Otoriter hükümetin zulmüne uğrayan diğer tüm HDP temsilcilerine dayanışmamızı iletiyoruz"

Selahattin’in davasının bir sonraki duruşması 12-15 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Sinn Fein olarak Demirtaş ve Türkiye’deki otoriter hükümetin zulmüne uğrayan diğer tüm HDP temsilcilerine dayanışmamızı iletiyoruz. Selahattin’in derhal serbest bırakılması ve bir bütün olarak HDP’nin tüm siyasi tutsaklarının serbest bırakılması çağrısını yapıyoruz."