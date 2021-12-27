'Sınırsızlar Kulübü'nün yönetmeni Jean-Marc Vallée hayatını kaybetti

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Sınırsızlar Kulübü (Dallas Buyers Club) filminin yönetmeni Jean-Marc Vallée, Kanada'da 58 yaşında hayatını kaybetti.

Vallée'nin prodüksiyon şirketinin partnerlerinden Nathan Ross, "O bir dost, yaratıcı bir ortak ve bir abiydi. Maestro çok özlenecek, ancak güzel stili ve etkili eserlerinin yaşayacağını bilmek bizi rahatlatıyor" dedi.

Kariyerine Kanada'da müzik klipleri yöneterek başlayan Vallée'nin ilk uzun metraj filmi 'Liste Noire'dı.

Vallée'nin en bilinen filmi ise 'Sınırsızlar Kulübü' idi. Matthew McConaughey ve Jared Leto oynadıkları rollerle Oscar kazanırken, film 'En İyi Film' kategorisinde yarışmıştı.