-''SINIRSIZ'' BAYRAMLAŞMA İÇİN GAZİANTEP (A.A) - 18.10.2010 - Kurban Bayramı'nda Gaziantep Karkamış Sınır Kapısını kullanarak, Suriye'ye gitmek isteyenler için başvuruların 26 Ekimde sona ereceği bildirildi. Karkamış Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki bayramlaşmaya, Gaziantep ve ilçeleri ile Şanlıurfa Birecik nüfusuna kayıtlı olan ya da buralarda ikamet edenlerin müracaat edebileceği belirtildi. Başvuruların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı ile yapılacağı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Başvurular için nüfus cüzdanı sureti, 3 adet vesikalık fotoğraf (çocuklar da dahil), Suriye'de kalacağı adresi belirtir dilekçe, Gaziantep ve ilçeleri ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi nüfusuna kayıtlı olmayanlar için belirtilen yerlerde ikamet ettiğini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği getirilmesi zorunludur.''