Savcılık, IŞİD'cilerle görüşen sınırda görevli askerlerin isimlerini 1 yıldır gizlemiş!

Gaziantep sınırında görevli bazı rütbeli askerler ile IŞİD militanları arasında geçen telefon görüşmelerinin kayda alındığının ortaya çıkmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, sorumluların belirlenmediği ve açılan soruşturmanın tamamlanmadığı ve savcılığın, IŞİD’çilerin görüştüğü askerlerin isimlerini gizlediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, savcı Derda Gökmen’in “Şüphelilerin konuşmaları ve bazı askerlerle suç teşkil eden ilişkilerine yönelik” yürüttüğünü belirttiği soruşturma sonunda 5 Mart 2015 tarihinde yetkisizlik kararı verildiği ve dosyanın dinleme kayıtlarıyla birlikte Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı’na gönderdiği ortaya çıktı. Askeri savcılığın da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “iletişimin tespitine ilişkin mahkeme kararı” ve CD örneklerini istediği öğrenildi. Askeri savcılık'ın kendisine gönderilen evraklarda telefon dinlemesine takılan kişilerin isimleri belli olmadığı için hiçbir işlem yapmadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan haberin tam metni şöyle:

IŞİD’cilerle Suriye sınırında görevli bazı askerler arasında, savcılığın “suç teşkil ettiğini” belirttiği görüşmelerin tespit edilmesinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen, sorumluların bulunup yargı önüne çıkarılamaması soru işaretlerine neden oldu.

Yakınları IŞİD’e katılan 6 vatandaşın Ankara Başsavcılığı’na başvurmasının ardından başlatılan soruşturmada kayıp şahısların örgütle irtibatlarını sağladıkları düşünülen 19 kişi hakkında iletişimin tespiti kararları alındı. Soruşturma sonunda IŞİD’e katılmak isteyenlere aracılık yapan, araç temin eden ve irtibat sağlayan şüpheliler hakkında dava açıldı. Ancak iddianamede hiç belirtilmemesine rağmen, dava dosyasında IŞİD üyeleri ile bazı askerlerin yaptıkları telefon görüşmelerine ilişkin istihbari kayıtların da yer aldığı ortaya çıktı. Dosyadaki belgelere göre soruşturmayı yürüten Savcı Derda Gökmen, “istihbari amaçlı dinleme sırasında başka bir suçun ortaya çıktığı gerekçesiyle” bu kayıtlarla ilgili “ayrı bir soruşturma” başlattı.

Savcı Gökmen, “Şüphelilerin konuşmaları ve bazı askerlerle suç teşkil eden ilişkilerine yönelik” yürüttüğünü belirttiği soruşturma sonunda 5 Mart 2015 tarihinde yetkisizlik kararı vererek dosyayı, dinleme kayıtlarıyla birlikte Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı’na gönderdi. 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı da açtığı soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı yazarak istihbari dinlemenin yapıldığı “iletişimin tespitine ilişkin mahkeme kararını” ve CD örneklerini istedi. Bütün bu sürecin sonunda suç teşkil eden görüşmelerin üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen soruşturma tamamlanmadı. İşte o kuşku yaratan işlemlerden bazıları:

Görüşmelere atıf yok

* Kayıtların çözümü yapılırken IŞİD’çilerin görüştüğü askerlerin isimleri belgelerde yer almadı, bazı belgelerde kod isimlerle kullanıldı.

* Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı ise kendisine gönderilen evraklarda telefon dinlemesine takılan kişilerin isimleri belli olmadığı için hiçbir işlem yapamadı.

* Ankara Başsavcılığı’nın IŞİD üyeleri hakkındaki iddianamesinde askerlerle IŞİD’çiler arasındaki görüşmelere atıf yapılmadı.