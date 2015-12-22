Sınırda görevli bazı askerler IŞİD militanlarıyla gizli görüşmeler yapmış: Işık yaktık, mal var, gelsene!

Gaziantep’te sınır güvenliğini almakla görevlendirilen bazı rütbeli askerlerin IŞİD militanlarıyla telefon görüşmelerinin kayda alındığı ortaya çıktı. Askerlerle IŞİD’çiler arasındaki ilişkileri ortaya koyan telefon görüşmelerine ilişkin Ankara Başsavcılığı’nın bir soruşturma yürüttüğü ancak dosyayı “yetkisizlik” kararıyla Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı’na gönderdiği ortaya çıktı. Savcılık tutanaklarında "Işık yaktık, mal var, gelsene o taraftan bu tarafa adamlarınla.." gibi konuşmalar yer alıyor.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre söz konusu görüşmeler, yakınları IŞİD’e katılan 6 vatandaşın savcılığa başvurmasının ardından başlatılan soruşturmada ortaya çıktı. 19 kişi hakkında iletişimin tespiti kararları alındı. Savcı Derda Gökmen, 27 şüpheli hakkında dava açtı. Gökmen, “dinleme sırasında başka bir suçun ortaya çıktığı gerekçesiyle” ayrı bir soruşturma başlattı.

Geçen haziran ayında Tel Abyad’ı ele geçiren IŞİD’den kaçan binlerce kişi Türkiye sınırına gelmişti. Sınır tellerine kadar yaklaşarak bölgede bekleyenleri silah zoruyla geri götüren IŞİD militanlarının Türk askerlerine “sus” işareti yapması büyük tepki çekmişti.

Cumhuriyet'te yer alan haberin tam metni şöyle:

Büyük skandal, yakınları IŞİD’e katılan 6 vatandaşın Ankara Başsavcılığı’na başvurmasının ardından başlatılan soruşturmada ortaya çıktı. Başsavcılığın başvurunun ardından yaptığı çalışmada, IŞİD’in Ankara’daki faaliyetleri mercek altına alındı ve kayıp şahısların örgütle irtibatlarını sağladıkları düşünülen 19 kişi hakkında iletişimin tespiti kararları alındı.

Yakınlarının ihbarda bulunduğu 6 kişi hakkındaki dosya da bu dosyayla birleştirildi. Yapılan çalışmalar sonunda IŞİD’e katılmak isteyenlerin bazen kendi aralarında bazen de dernek, kitabevi veya vakıf bünyesinde ideolojik eğitim aldıkları belirlendi. Eğitim alan kişilerden IŞİD’e katılmak isteyenlere bazı şüphelilerin aracılık yaptığı, güzergâh belirleme, araç temini, karşı taraf ile irtibat sağlama gibi faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Buna göre, Ankara’dan gidenler sıklıkla Gaziantep ve Kilis üzerinden Elbeyli ilçesini geçiş noktası olarak kullanıp buradan Suriye’nin El Bab ilçesine bağlı Able köyüne gidiyorlardı.

Dosya askeri savcılıkta

Savcı Derda Gökmen, bir kısmı halen Suriye’de bulunan 27 şüpheli hakkında dava açtı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen dava dosyasında ise sürpriz belgelerin yer aldı. Belgelere göre Gökmen, 2014 yılı sonunda istihbari amaçla yapılan dinlemeler sonunda elde edilen IŞİD üyeleri ile bazı askerlerin yaptığı telefon görüşme kayıtlarını inceledikten sonra “istihbari amaçlı dinleme sırasında başka bir suçun ortaya çıktığı gerekçesiyle” soruşturma başlattı.

Gökmen, “Şüphelilerin konuşmaları ve bazı askerlerle suç teşkil eden ilişkilerine yönelik” yapılan soruşturma sonunda 5 Mart 2015 tarihinde ‘yetkisizlik’ kararı vererek dosyayı, dinleme kayıtlarıyla birlikte askeri savcılığa gönderdi. 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı da açtığı soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı yazarak istihbari dinlemenin yapıldığı “iletişimin tespitine ilişkin mahkeme kararını” ve CD örneklerini istedi.

"Işık yaktık gelsene"

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, istihbari dinlemeler sonunda dinlemeye takılan bir görüşme tutanağının başında “Bu görüşme kaydında iletişimi tespit edilen kişi ile X2 kodlu kişinin görevli bir asker olduğu düşünülmüştür” notu yer alıyor:

- Efendim abi.

X2: Bu araç verdiğim yerde mayının içindeyiz. Işık yaktık, mal var, gelsene o taraftan bu tarafa adamlarınla..

- Tamam abi geliyoruz.

X2: Acil gel.

- Abi Burak üsteğmene araba verdiğin/m (?) yer mi?

X2: He verdiğinin az aşağısında.. Bizim iki araç Türkiye tarafında..

- Tamam abi...

"Bir şey olursa ara"

Bir başka görüşme ise IŞİD yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Mustafa Demir ile yine görevli bir asker olduğu düşünülen (X2) kişi arasında geçtiği notuyla dosyaya konuldu:

- Efendim.

- Abi şeye çağırdılar, astsubayı çağırdılar.

- Tamam abi tamam.

- Eyvallah... Allahü Alem.

- Hadi görüşürüz, bir şey olursa ararsın. Ben konuşup karşıdakiyle...

- Tamam abi.

- Eyvallah.

Termalci geçiriyor

25 Kasım 2014 günü saat 20.06’da yapıldığı belirtilerek dosyaya konulan görüşmede ise “Ali isimli şahsın” görevli üst rütbeli bir askeri personel arasında geçen konuşma olduğu notuyla yer aldı.

- Abi termalden anlaşılıyorlarmış. Köylülerden biraz istihbarat aldım. Termalci abi para karşılığında bunları geçiriyormuş.

ALİ: Bakarız şimdi onun boynunu s...yim. Çünkü bir hafta önce ben buradan yük aldım.

- Ali abi, buradaki komutanla şey yapabilir misin beni bağlayabilir misin buradaki iş için.

ALİ: Tamam bir şey olursa bana haber verin.