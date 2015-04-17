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Sınırda vurulan Rojavalı kadın hamileymiş!

Suriye'den Şınak'a geçmeye çalışırken vurulan Nezahat Sadun'un adli tıp raporu tamamlandı

17 Nisan 2015 11:20

Suriye'nin Kamışlı kentinden Şırnak'ın Cizre ilçesine geçmeye çalışırken sınırdaki askerlerin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Nezahat Sadun'un adli tıp raporu tamamlandı. Rapora göre Sadun hamileydi.

Suriye ’nin Kamışlı kentinde yaşayan 29 yaşındaki Nezahat Sadun, 2014 yılında, Tarsus’taki bir akrabasıyla imam nikahıyla evlendirildi.  Bir süre eşiyle beraber yaşayan Sadun, ailesini görmek için Suriye’nin Kamışlı kentine gitti. Tarsus’a dönmek isteyen Sadun, 29 Ocak 2015 günü saat 17.30’da Kamışlı sınırından Şırnak’ın Cizre ilçesi tarafına geçmeye çalışırken, Uğur Karakolu’nda görev yapan askerlerin açtığı ateşte vuruldu. Ağır yaralanan Sadun, ambulansa Cizre Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Ölümünün ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Sadun’un cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından Mardin Kızıltepe'de bulunan Şenyurt Sınır Kapısı'ndan ailesine teslim edildi. Sadun’un cenazesi, memleketi olan Kamışlı’da toprağa verilirken, olayla ilgili askeri savcılık tarafından soruşturma açıldı.

 

Adli Tıp: Sadun hamileydi

 

İdris Emen'in Radikal'de yayımlanan haberine göre, soruşturma kapsamında Sadun’un adli tıp raporu tamamlandı. Kurşunun sol kalçasından girerek karın bölgesinden dışarı çıkması sonucu Sadun’un hayatını kaybettiği belirtilen adli tıp raporunda, Sadun’un hamile olduğu ifade edildi. Raporda Sadun’un hamileliği ile ilgili, ‘’Ulterus içinin dolgun olduğu görüldü. Dissike edildi. İçinde bir adet ölü halde cinsiyet henüz netleşmemiş fetus izlendi. Göbek kordonu plasenta ve uterus içerisinde amniyon sıvısı mevcuttu. Makroskobik incelemede fetüste herhangi bir anomali izlenmedi. Sağ ve sol over doğal izlendi’’ ifadesi kullanıldı.

Sadun’a, sınırdan geçerken ateş açılmasının angajman kurallarına aykırı olduğunu söyleyen avukat Filiz Ölmez, “Angajman kurallarına göre sınırdan geçen sivillere ateş edilmemeli. Askeri düzenleme ve kurallara göre sınırdan yasadışı giriş yapan sivillere yapılacak müdahaleler ancak ‘caydırıcı’ nitelikte olabilir” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Ancak Sadun, sivil olmasına rağmen, askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiştir. Sadun’u vuran askerlerin tutuklanmasını ve yargılamanın tarafsız bir şekilde yürütülmesini istiyoruz.”

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