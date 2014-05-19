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Rojova'dan Türkiye'ye geçmek isteyen kadın öldürüldü!

Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen bir kadına askerlerin ateş açarak öldürdüğü iddia edildi

19 Mayıs 2014 13:32

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan Rojavalı bir ailenin üzerine ateş açılması sonucu 28 yaşındaki Saada Darwich isimli iki çocuk annesi bir kadın, çocuklarının gözleri önünde vurularak hayatını kaybetti.

Rojava'nın Derik kentinden Türkiye tarafına geçmek isteyen Rojavalı bir ailenin üzerine Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Kuştepe Köyü Şabaniye mezrası yakınlarında, saat 20.30 ila 21. 00 saatleri arasında askerler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yanında 6-7 yaşlarında iki çocuğu ve babası Medhat Derviş ile sınırı geçmeye çalışan 28 yaşındaki Saada Darwich isimli kadın karnından vurularak yaşamını yitirdi. Kadın cesedi ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Evrensel’in haberine göre, üzerlerine ateş açılması sonucu kızı Saada Darwich'i kaybeden baba Medhat Darwich, yaşanan olayın ayrıntıları anlattı. Buna göre, Rojava'ya dönük çete saldırıları nedeniyle damadı birkaç ay önce sınırdan Türkiye'ye geldi. Kızı Saada Darwich ve iki torununu babalarının yanına getirmek üzere Rojava'nın Derik kentinden sınırdan Türkiye tarafına geçmek üzere akşam saatlerinde yola çıkan aile, Türkiye sınırına yüz metre mesafe kala sınırda bulunan Uğurköy Karakolu'na bağlı askerler tarafından fark edildi.

Kendilerini fark eden askerlere el sallayıp, bağırarak Türkiye tarafına geçmek istediklerini belirttiklerini aktaran baba Medhat Darwich, buna rağmen Akrep tipi zırhlı bir araçtan taranmaya başlandıklarını söyledi. Açılan ateş sonucu da kızı Saada Darwich'in karnından vurularak yaşamını yitirdiğini anlatan baba, saat 23.00'e kadar cenazenin yerde kalmasına rağmen askerlerin kızının cenazesini alarak sınırın Türkiye tarafına geçmelerine izin vermediklerini ve kendilerini bu konuda tehdit ettiklerini ifade etti.

Baba Darwich, askerlerin tehditlerine ve uyarılarına rağmen kızının cenazesini yerde sürükleye sürükleye sınırın bu tarafına kendilerine ateş açan askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı aracın yanına kadar getirdiğini belirtti. Geldikten sonra da haber verilen ambulansın gelmesi ile birlikte kızının cenazesi ve iki torunu ile birlikte hastaneye geldikleri aktardı.

Üzerlerine ateş açılması sonucu gözleri önünde anneleri katledilen iki torunu ise hala şokta. Saada Darwich'in cenazesi getirildiği hastanenin morguna kaldırıldı. Olayı haber alan Cizre Belediyesi Eş Başkanı Kadir Kunur ve BDP'liler, hastaneye gelerek olay hakkında aileden bilgi aldı.

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