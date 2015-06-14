Sınırda bekleyen Suriyelilerin geçişine izin verildi

Suriye'nin Telabyad kentinden kaçan binlerce Suriyelinin IŞİD militanlarınca geri gönderilmek istenmesinin ardından kent yöneticilerinin askeri yetkililerle yaptığı toplantıda Suriyelilerin sınırdan alınmasına karar verildi. Ortak karar Ankara'ya iletildi. Günlerdir 35 derece sıcaklık altında sınırda bekleyen kalabalık sık sık Türkiye lehine slogan atarak geçişlerine izin verilmesini istedi. Kalabalık sabah saatlerinde de şişeleri birbirine vurarak su istemişti.

Ömer Şulul ve Hadi Kurt’un DHA’da yer alan haberine göre, iç karışıklığın sürdüğü Suriye’nin Türkiye sınırındaki IŞİD kontrolündeki Telabyad kenti, son günlerde YPG güçlerinin hedefinde... Kamışlı’dan başlayan ve Kobani’ye kadar olan sınır hattında PYD denetimi dışında kalan tek nokta olan Telabyad’ı ele geçirmek için geçen ay saldırı başlatıldı.

Gruplar arasındaki çatışmalar sırasında koalisyon ülkelerinin savaş uçaklarının da havadan IŞİD hedeflerini bombalaması köylerdeki sivilleri tedirgin etti ve binlerce kişi Türkiye’ye geçmek için sınıra yığıldı.

10 bini aşkın kişi Türkiye’ye geçti

Geçen ay sonunda sınır hattında toplanmaya başlayan ve ilk etapta geçişlerine izin verilmeyen Suriyeliler, geçen 30 Mayıs günü Türkiye’ye alınmaya başladı. Türkiye’ye geçişlere izin verildiğinin duyulmasının ardından çatışma olmayan bölgelerden de binlerce kişi sınıra yığıldı.

1 haftalık süreçte 10 bini aşkın Suriyeli, sınır hattında bulunan Yeşiltepe ve Zenginova mahallelerinin bulunduğu bölgeden sınırı geçerek Türkiye’ye alındı. Türkiye’ye giriş yapan Suriyelilerin büyük bölümü işlemlerin ardından Şanlıurfa’daki yakınlarının yanına giderken, az sayıda akrabası olmayan Suriyeli ise kamplara yerleştirildi.

Telabyad’dan kaçıp sınıra yığıldılar

Günlerdir geçişlerine izin verilmeyen Suriyelilerin, Zenginova mahallesi yakınlarında bekleyişi devam ederken, dün öğleden sonra binlerce Suriyeli Akçakale Sınır Kapısı yakınlarında toplandı. IŞİD kontrolündeki Telabyad’daki evlerini terk ettiği öğrenilen binlerce Suriyeli, sınır tellerinin bulunduğu bölgeye gelerek Türkiye’ye geçmek istedi.

Yoğun şekilde sınıra dayanan Suriyelilere izin verilmezken, akşam saatlerinde eli silahlı yedi sekiz IŞİD militanı, kalabalığın olduğu bölgeye geldi. Burada bazıları yüzünü kar maskesi ile kapatmış olan silahlı İŞİD militanları, kalabalığı yeniden Telabyad’a doğru yönlendirdi.

Bu gelişmeden birkaç dakika sonra Telabyad’a giden Suriyeliler, yeniden geri döndü ve sınır tellerinin olduğu bölgede toplanarak geçiş yapmak için güvenlik güçlerinin kendilerine izin vermesini istedi. Bu sırada IŞİD militanları ise bölgeden uzaklaştı ve Telabyad’a gitti.

YPG iki koldan ilerliyor

Telabyad’ı ele geçirmek isteyen PYD’nin silahlı kanadı YPG güçleri, Telabyad’ın doğusundaki Resulayn ile batısındaki Kobani’den saldırıya geçti. Güzergah üzerindeki bölgeleri de ele geçiren, aynı zamanda ÖSO’nun bir kolu olan Burkan El Fırat’ın da desteklediği YPG güçleri, batıda kritik noktadaki Sülük kasabası, doğuda ise yine stratejik öneme sahip Ayn-el İs bölgesini ele geçirdi. Bu sırada bazı noktalarda Arap aşiretler de YPG güçlerini IŞİD’e karşı verilen mücadelede destekledi.

Koalisyon uçakları Rakka yolunu bombalıyor

Doğu ve batıdan Telabyad’a yaklaşan ve yay şeklinde kentin etrafını sarmayı planlayan YPG güçlerine, IŞİD’e 90 kilometre mesafedeki Rakka’dan destek gelmesini engellemek için koalisyon ülkelerinin savaş uçakları da havadan destek verdi. Savaş uçakları IŞİD’in ikmal yollarını kesmek adına Telabyad ile Rakka arasındaki yolları da bombaladı. Yolların bombalanmasının ile Telabyad’daki IŞİD güçlerine olabilecek lojistik ve askeri personel desteğinin engellenmesi hedefleniyor.

Tek çıkış yolu Türkiye olacak

IŞİD militanları ile başlatılan saldırının ardından çeşitli önlemler aldı. Günler öncesinden Telabyad’ın etrafına derin hendekler kazarak ilçeye araçla ulaşımı engellemeyi hedefleyen IŞİD militanları aynı zamanda geçiş noktalarına mayın ve bombalı tuzaklar döşedi. İlçe merkezinde de kritik binalara ağır silahlarla konumlanan IŞİD militanları, saldırıya karşı direnmeyi ve YPG güçlerinin ilçeye sızmasını engellemeyi planlıyor. Buna karşın etrafı çevrilen ilçenin düşmesi halinde Telabyad’daki binlerce kişi gibi ölümden kaçacak olan IŞİD militanlarının tek kaçış noktası Türkiye olacak.

Sınıra asker ve polis takviyesi

Günlerdir gözlerin çevrildiği Akçakale’de, dün yaşanan hareketliliğin ardından bölgede güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Akçakale sınırında toplanan binlerce Suriyelinin geçişine izin verilmezken, asker ve polis sınır tellerinin olduğu bölgede zırhlı araçlarla yoğun önlem aldı. Olası her türlü ihtimali de değerlendiren güvenlik güçleri, sınırdaki Akçakale’ye çok sayıda asker ve polis takviyesi gönderdi. İlçeye gelen asker ve polisler, yakın noktadaki mahalle ve sokakları araç ve yaya girişine kapattığı sınır hattına kimseyi yaklaştırmamaya başladı.

Dün sınırda bekleyen ve sayıları 10 bini bulan Suriyeliler, bu sabah sayıları 3 bin civarına düşmesine rağmen sınır hattında bekleyişini sürdürüyor. Sınırda bekleyen binlerce Suriyelinin ise geçişlere izin verilmeyince yeniden Telabyad’a dönerek geceyi burada geçirdiği ve sınırın açılması durumunda yeniden Türkiye’ye gelecekleri bildirildi.

Bu arada bölgede bekleyen binlerce Suriyeli, sabah saatlerinde sınır tellerinin bulunduğu bölgede geçiş taleplerini dile getirdi. Bu sırada bazı Suriyeliler ellerindeki pet şişeleri birbirine vurarak ve havaya kaldırarak su istedi. Su talepleri dile getirilen ve sıcaktan bunalan Suriyelilere zaman zaman TOMA’lardan sıkılan su ile serinletildi. Sınırda sık sık ’Türkiye’ diyerek slogan atan Suriyeliler, geçişlerine izin verilmesini beklemeye devam ediyor.

Hayati risk olduğu için...

Öte yandan, kent yöneticilerinin askeri yetkililer ile yaptığı ortak toplantıda, sınırın diğer tarafına ilişkin son durumun ele alındığı ve birkaç kilometre yakından atılan top ve havan mermisi atışlarının Telabyad’daki sivilleri tehdit eder boyuta ulaştığı değerlendirmesi yapıldı. Varılan ortak kanaatin Ankara’ya iletildiği ve binlerce Suriyelinin hayati risk altında olduğuna dair görüşün ardından sığınmacıların Türkiye’ye alınmasına karar verildi.

Bu gelişmeni ardından sınır hattında hazırlıklara başlandı ve gün içerisinde sınır hattında bekleyen ve şu an için sayılarının 3 ile 5 bin arasında olduğu kaydedilen Suriyelilerin, Akçakale Sınır Kapısı’ndaki Gümrük sahasında detaylı aramadan geçirilerek Türkiye’ye alınacağı öğrenildi.

Bu arada YPG güçleri ile destekçisi olan gruplar ile koalisyon ülkelerin savaş uçakları Telabyad’ın dış kesimlerindeki IŞİD hedeflerine, havan, tank ve savaş uçaklarıyla vurmayı sürdürüyor.