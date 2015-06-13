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3 gündür sınırda bekletilen Suriyeliler TOMA'lardan sıkılan su ile serinliyor!

Suriye'den Türkiye'ye sığınmak isteyen ve 3 gündür bulundukları yeri terk etmeyen Suriyelilere, serinlemeleri için TOMA'lardan su sıkılıyor

13 Haziran 2015 18:41

Suriye'den Türkiye'ye sığınmak isteyen yaklaşık 1000 kişi sınırda beklemeye devam ediyor. 3 gündür bulundukları yeri terk etmeyen Suriyelilere, serinlemeleri için TOMA'lardan su sıkılıyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçan yaklaşık 1000 kişilik kalabalığın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Zenginova Mahallesi'nde bekleyişi sürüyor. 3 gündür sınırda bekleyen ve uyarılara rağmen geri dönmeyen Suriyeliler, sıcaktan bölgede önlem alan TOMA'lardan sıkılan su ile serinletiliyor.

Ömer Şulul ve Hadi Kurt’un DHA’da yer alan haberine göre, Suriye'nin Haseki kentine bağlı Sülük Kasabası ve çevresindeki köylerde yaşayan yaklaşık bin kişi, çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye geçiş yapmak için geçen Perşembe günü sınır hattına geldi. Ancak, bölgede zırhlı araçlarla önlem alan güvenlik güçleri sınır hattındaki Suriyelilere, Türkiye'ye geçiş izni vermedi. Buna rağmen sınırdan ayrılmayan kalabalık, tel örgülerin Suriye tarafında Türkiye'ye alınmayı bekledi. 3 gündür Zenginova Mahallesi'ndeki sınır hattında duran ve Türkiye'ye alınmayan Suriyeliler, zaman zaman tel örgülerin yanına gelerek askerden çocuklarının bitkin düştüğünü söyleyerek yardım istedi. Buna rağmen geçişlerine izin verilmeyen Suriyelileri, askerler istekleri doğrultusunda zırhlı araçlardan su sıkarak serinletti. Bu arada sık sık bölgede önlem alan askerler, zırhlı araçlardan megafonlarla sınırdaki Suriyelilere Arapça, geri dönmeleri yönünde anons yapıyor.

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