IŞİD'den kaçan Suriyelilerin sınırdaki bekleyişi sürüyor

Türkiye, Akçakale sınırının hemen karşısında bulunan, IŞİD kontrolündeki Tel Abyad’dan kaçanların sınırdan geçmesine izin vermedi. Sınırda bekleyenlerin Türkiye’ye geçmek istemesi üzerine gerginlik çıktı, asker havaya uyarı ateşi açtı.

Türkiyeli yetkililerin ülkeye geçmesine izin vermediği Suriyeliler'in sınır hattındaki Akçakale Tren İstasyonu'nun bulunduğu sınır tellerine yığılmaya başlamasıyla güvenlik güçleri tarafından bölgeye takviye ekip gönderildi. Sınırı koruyan askerler, toplanan gruba zırhlı araçlardan sık sık Arapça anons yaparak tellerden geri çekilmesi için uyardı, ancak bu uyarılara aldırış edilmemesi üzerine havaya uyarı ateşi açıldı.

Akçakale İlçesi’ne komşu Tel Abyad’dan ellerinde uzun namlulu tüfeklerle gelen ve IŞİD üyesi oldukları öne sürülen bir grup, Türkiye’ye geçmek için sınır hattında bekleyen Suriyelilerin evlerine dönmelerini istedi. Yapılan çağrı üzerine Tel Abyad’a dönen kalabalık, bir süre sonra yeniden Türkiye’ye geçmek için sınıra geldi.

Telabyad’dan akşam saatlerinde ellerinde uzun namlulu tüfeklerle sınır hattına gelen IŞİD militanı oldukları iddia edilen 8-9 kişilik grup, Türkiye’ye geçmek için bekleyen Suriyelilerin evlerine dönmeleri yönünde çağrıda bulundu. Bazılarının yüzlerini maskeyle gizlediği gruptakilerin çağrısına uyan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, evlerine döndü. IŞİD üyesi oldukları iddia edilen grup ile birlikte Tel Abyad’a dönen kalabalık, bir süre sonra yeniden Türkiye’ye sığınmak için sınır hattına akın etmeye başladı. Türkiye’ye sığınmak için gelenlerin sayısı her geçen saat artarken, bölgedeki güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor.