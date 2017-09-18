Sınırda askeri tatbikat doları tırmandırdı

Yeni haftaya 3.43 lira dolayında başlayan dolar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak sınırına yakın Silopi-Habur bölgesinde tatbikat ve operasyonlar yapıldığını açıklamasının etkisiyle 3.4671 liraya yükselirken, euro da 4.10 liradan 4.14 liranın üzerine çıktı.

Lira ise gelişen piyasa paraları arasında en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Dolar/TL geçen hafta başında 3,40'ın altına inerek Aralık 2016'dan beri en düşük seviyelere gerilemişti.

Bu hafta doların hareketinde Fed'in faiz kararı da etkili olacak.