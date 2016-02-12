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Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Yeni Şafak ve Akit saldırılarına kınama

"Son şiddet dalgası, Türkiye toplumunun ulaştığı kutuplaşma düzeyini de gözler önüne seriyor"

12 Şubat 2016 13:08

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, İstanbul’da Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine yönelik girişilen silahlı saldırıları kınadı; kamu makamlarından olayın sorumlularını tespit etmeleri ve cezalandırmalarını talep etti. 

Dünyada basın özgürlüğü için faaliyet yürüten örgüt, Paris merkezinden yaptığı yazılı açıklamada, “Umuyoruz ki, olayla ilgili soruşturma, hiçbir gerekçeyle açıklanmayacak söz konusu saldırıların faillerinin belirlenmesini sağlayacaktır” denildi. 

RSF, Doğu Avrupa ve Orta Asya Masası sorumlusu Johann Bihr’in yaptığı açıklamada, Türkiye toplumunun son dönemde ciddi bir kutuplaşmaya yöneldiğine de değinildi. 

Bihr, “Son şiddet dalgası, Türkiye toplumunun ulaştığı kutuplaşma düzeyini de gözler önüne seriyor. Hükümeti, siyasi partileri ve her duruştan medya organlarını saldırgan ve nefret söylemini kesinkes reddetmeye çağırıyoruz” dedi.

Türkiye’de tansiyonun tırmanmasının sonuçları bir kez daha medyaya yansıyor. 11 Şubat sabahı, İstanbul’da ard arda gelişen iki saldırıyla, hükümete yakın Yeni Şafak ve Yeni Akit gazeteleri hedef alındı. Yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz şahıslar, sabah 5 sularında, Yeni Şafak gazetesinin Bayrampaşa semtindeki binasının girişine Molotof kokteyli attıktan sonra bir de silahlı saldırıda bulundu. Bundan yarım saat sonra da Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece'deki binası benzer bir saldırının hedefi oldu. 

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